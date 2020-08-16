شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4٫03 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 4٫15 ريال، في ظل ارتفاع كبير لكميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لأسفل لمستويات قد تصل الى 3٫90 ريال في عملية جني أرباح في الأجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫15 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.96 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط