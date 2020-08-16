شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تصادر مواقع ويب مزيفة وأصولا لعملات مشفرة تابعة لجماعات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

قالت الولايات المتحدة إنها صادرت ملايين الدولارات من أصول العملات المشفرة وموقعًا إلكترونيًا مزيفًا يزعم أنه يبيع معدات واقية، وذلك في عملية أمنية تستهدف ضرب الأسس المالية لثلاث مجموعات إرهابية.

ويستهدف الإجراء القانوني الأمريكي القبض على شبكات التبرع لتنظيمات القاعدة وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالإضافة لإحباط مخطط لبيع كمامات إن 95/‏ N95 لمقدمي الرعاية الصحية الأمريكيين من قبل تنظيم داعش، وذلك حسبما أكدته وزارة العدل الأمريكية.

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تدرس فيه وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى لوائح جديدة لصناعة العملات الرقمية. وتهدف اللوائح الجديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك يعني أيضًا أن البورصات والشركات الأخرى قد تواجه غرامات باهظة إذا تم استخدام منصاتها بالتمويل غير المشروع.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس الماضي، عن ثلاثة اتهامات يتم التحقيق فيها، تتعلق بمصادرة الأصول المدنية بالمحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، والتي قال المسؤولون إنها تعني مصادرة حوالي 300 محفظة للعملات المشفرة بها أصول بنحو مليوني دولار. وقال المسؤولون الأمريكيون إن السلطات أدرجت في القائمة السوداء أيضًا استثمارات بعدة ملايين من الدولارات على شكل أصول أخرى لعملات افتراضية، وتم تحديد هذه الأصول بالتحقيق، ولكن لم يكن بالإمكان التحفظ عليها على الفور.

وأحد الاتهامات التي يتم التحقيق فيها الآن تستهدف موقع فيس ماسك سنتر دوت كوم، والذي قال المسؤولون إنه جزء من مخطط إحدى أذرع تنظيم داعش لبيع كمامات إن 95/‏ N95 المزيفة للعملاء بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك العملاء بالولايات المتحدة الذين سعوا لشراء الكمامات وغيرها من المعدات الواقية للمستشفيات ودور رعاية المسنين وأقسام الإطفاء.

وقال المدعون الفيدراليون إنهم صادروا أيضًا 4 صفحات على فيسبوك و4 مواقع إلكترونية تُستخدم لتسهيل المخططات الإرهابية المختلفة. ولم ترد إدارة فيسبوك على طلب التعليق فور الاتصال بها.

وقال المسؤولون إن العملية الأمريكية، وهي أكبر مصادرة على الإطلاق لحسابات العملات المشفرة للمنظمات الإرهابية، تُظهر مدى اعتماد الجماعات الإرهابية على أدوات الإنترنت مثل العملات الافتراضية لطلب تبرعات لتمويل عملياتها.

وقال نائب مدير الهجرة والجمارك الأمريكية ماثيو ألبنس، الخميس الماضي، خلال مؤتمر هاتفي مع الصحفيين: «هذه المنظمات الإرهابية لا تختلف - بصرف النظر عن أيديولوجيتها - عن المنظمات الأخرى التي يتمثل هدفها الرئيسي في الربح». وأضاف: «دائمًا ما ستكون هناك وسيلة جديدة يمكنهم استغلالها لنقل الأموال، أو جني الأموال من خلال مؤسساتهم الإجرامية، وسوف يستخدمونها بالتأكيد».

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وقال مسؤولون إن العملية كانت جهدًا منسقًا من قِبَل مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة الإيرادات الداخلية، ووزارة الأمن الداخلي.

وقالوا إن سبب ذلك يعود جزئيًا لمنشورات الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي إحدى الحالات التي استشهد بها المدعون الفيدراليون، طلب حساب تويتر أن يعرّف نفسه على أنه الحساب الرسمي لكتائب القسام من المؤيدين «التبرع للمقاومة الفلسطينية عبر البيتكوين». وزعمت المجموعة أن التبرعات لا يمكن تعقبها.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، عن شكوى جنائية بحق مواطنين تركيين قالت إنهما عملا بغسل أموال ضمن مخطط كتائب القسام عبر إدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال.

وقال المسؤولون أيضًا إنهم يحققون مع عدد من الأشخاص، بعضهم يعيش بالولايات المتحدة، تبرعوا لحملات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن أن تساعد هذه القضية على فهم سبب إصرار وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الأخرى على وضع تنظيم أكثر صرامة لقطاع العملات المشفرة، بما في ذلك القواعد التي تهدف إلى إخفاء هوية المشتري، وتطلب من البورصات والشركات الأخرى الالتزام بنفس متطلبات تعريف بيانات العميل على غرار القطاع المصرفي.

وتم الاستيلاء على الأصول المستهدفة بالشكاوى التي تم الكشف عنها، يوم الخميس، من العديد من بورصات العملات الافتراضية. وقال المسؤولون إن البورصات تعاونت مع تحقيق الحكومة الأمريكية.

ساهم «إيان تالي» في كتابة هذا المقال

«هذه القضية تظهر اعتماد الجماعات الإرهابية على أدوات إلكترونية مثل العملات الافتراضية لطلب تبرعات لتمويل عملياتها»