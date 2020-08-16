«المنازعات الإيجارية» تفصل في 5899 دعوى خلال 5 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أكد القاضي عبد القادر موسى، رئيس «مركز فض المنازعات الإيجارية» في دبي، أن المركز نجح بالفصل في 5899 دعوى إيجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، في المقابل لم يشهد تسجيل أي قضية نزاع في قطاع «ملكية العقارات المشتركة» منذ تكليفه بهذه المهام بالتزامن مع إصدار القانون رقم (6/2019) في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف موسى أن المركز تمكن من متابعة عملياته خلال مدة برنامج التعقيم الوطني، وظل على تواصل مع المتعاملين للاستمرار في تقديم الخدمات الممكنة. لكن بفضل تطبيقاتنا المتطورة، ووجود مركز اتصال حديث، فقد حرصنا على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، حيث وصل عدد قضايا النزاع التي استقبلها منذ يناير 2020 حتى نهاية شهر مايو 2020 إلى 563 دعوى نزاع.

قال القاضي عبد القادر موسى: «استقبل المركز جميع أنواع القضايا، وتمكن بجدارة من التعامل مع الانعكاسات الناجمة عن الأزمة الراهنة على القضايا، ولوحظ فقط انخفاض نسبة تسجيل الدعاوى في المركز. ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة، والتعاون الذي أبداه الملاك للتخفيف عن كاهل المستأجرين، والتفهم الواضح لتبعات الظروف الاستثنائية».

وأوضح رئيس «فض المنازعات الإيجارية»، أن المركز يحرص دائماً على إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الإيجارية، ومواصلة توفير مختلف الخدمات والعمليات التي تساعد على استقرار السوق والحفاظ على جاذبيته، وضمان الحقوق لجميع الأطراف.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، بلغ عدد القضايا التي تم حسمها من خلال قسم «التوفيق والصلح» 278 دعوى، الأمر الذي يظهر تشجيع المركز على اللجوء إلى التسويات الودية بين طرفي النزاع، مع ضمان حصولهم على حقوقهم، بما يضمن لدبي المحافظة على صورتها المشرقة، كمدينة تحرص على إسعاد مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها. ويتجلى هذا النهج من خلال مبادرات «يد الخير» التي بلغ عددها خلال نفس الفترة 32 حالة.

وبين موسى قائلاً: «في ظل الظروف الراهنة، بات من الضروري مواكبة التطورات التقنية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصرية الأخرى، وهو ما نسعى إليه في مركز فض المنازعات الإيجارية. ومع أن تطبيقنا يقتصر في الوقت الحالي على تقديم المعلومات فقط للمتعاملين، بهدف إطلاعهم على رسالة المركز وخدماته وأفضل الطرق لإنجاز معاملاتهم بسهولة، إلا أن العمل يجري الآن، لتحديث الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال التطبيق، لتحاكي الذكاء الاصطناعي. وبذلك، يمكن حصولهم على معظم الخدمات التي يحتاجون إليها بمرونة تامة وفي أي وقت ومن أي مكان».