التأمين يعامل مصابي «كورونا» معاملة الحالات الطارئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أكد جيروم دروش، الرئيس التنفيذي لشركة «سيغنا- الشرق الأوسط» للتأمين، أن حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» المستجد، تعامل جميعها على أنها حالات طارئة من قبل الشركة، ويتم تغطية تكاليف العلاج تأمينياً. وأضاف دروش: بمجرد تحديد الحالة الطبية؛ يقوم فريقنا من مديري الحالات السريرية بمراقبة كل إصابة محددة عن كثب، والاتصال بالطبيب المعالج وضمان اكتمال الإجراءات بطريقة سلسة، ما يضمن حصول حملة الوثائق على أفضل رعاية ممكنة. وتابع دروش في حواره مع ”الخليج 365”: تراقب الشركة عن كثب تطورات ومستجدات انتشار فيروس كورونا، و قدمت عدداً من المبادرات؛ لتقديم أفضل الخدمات والأمان لعملاء وشركاء المجموعة، وجميع عملاء الشركة في جميع أنحاء المنطقة هم من المشمولين بالتغطية التأمينية والرعاية الصحية وهي جزء من خطط التأمين الخاصة بهم؛ وذلك بغض النظر عن تصنيف «كوفيد-19» على أنه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية.

قال جيروم دروش: نتفهم التحدي الاقتصادي الذي تفرضه هذه الحالة الاستثنائية، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وللتخفيف من بعض هذا الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تأمين أفضل شريك تأمين لموظفيها؛ قدمت الشركة خصومات على الدفع لمدة شهر واحد عند شراء خطة تأمين جديدة.

وأضاف: بات من الضروري في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى أن يقدم مزودو التأمين لأعضائهم الرعاية والدعم المطلقين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسهولة الوصول إلى الخبراء والخدمات والمعلومات الدقيقة التي تساعد على إعلامهم وتوجيههم، واتخذت الشركة تدابير استباقية للتواصل وتوجيه ودعم عملائها وشركائها من خلال استضافة سلسلة من الندوات عبر الإنترنت حول مجموعة من الموضوعات التي تركز على المحافظة على الصحة العقلية والرفاهية في الأوقات العصيبة.

وبيّن دروش أن الشركة لديها خطط نشطة لاستمرارية الأعمال تتم مراجعتها يومياً، وأقامت علاقات وثيقة مع شركائها المزودين، وتنفذ اتفاقيات إضافية معهم؛ للتأكد من أن العملاء ليس لديهم أي مشكلة في الحصول على الرعاية الطبية، وينصب التركيز حالياً على زيادة قدراتها العالمية والمحلية؛ لتلبية الاحتياجات الفريدة لأولئك الذين نخدمهم، والسعي لمنحهم الدعم خلال هذه الأوقات، ويضمن برنامج «سيغنا» الدولي لمساعدة الموظفين (IEAP) حصول الأعضاء وأفرادهم على خدمات الاستشارة المهنية والدعم في أي وقت وفي أي يوم.





نتائج قوية



وعن أبرز النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الماضي 2019، قال دروش: حققنا نمواً ملحوظاً في المنطقة، ونعمل على تنمية وتطوير قدراتنا في الإمارات والمنطقة، ونفي بوعودنا؛ لتحسين الصحة والرفاهية لعملائنا، إضافة إلى توسيع نطاق وصولنا، وتعزيز عرض منتجاتنا، في جميع أنحاء المنطقة، ويمكن أن يعزى نجاح الشركة خلال العام الماضي إلى أنها أنشأت وظيفة عمليات سلسة وقادرة في الشركة؛ حيث تركزت الأولوية دائماً على تحسين حياة الأشخاص الذين تخدمهم. وهذا يعني بشكل أساسي بناء منتجات وحلول تكمل الاحتياجات الفردية للسوق. هذا يدل على طموح الشركة للتعمق، والتوجه المحلي والتجاوز من خلال توسيع الشبكة والتخصيص والابتكار.

Advertisements



رؤية مستقبلية



وقال الرئيس التنفيذي ل«سيغنا - الشرق الأوسط» للتأمين: نحن نعيش في زمن غير مسبوق، لقد دفع الوباء الحالي نظام الرعاية الصحية للاستجابة بطرق لم يسبق لها مثيل، وهذا ينعكس على استعداد النظام الرائع ونضجه للتعامل مع مثل هذا الحدث، فقطاع التأمين الصحي حيوي لصحة المواطنين ليس فقط، ولكن النظام نفسه، أعتقد أن قطاع التأمين من المقرر أن ينضج أكثر؛ بسبب الحاجة الملحة للتركيز على الرعاية الوقائية، والشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الخدمات الطبية المتخصصة، وحلول الرعاية الصحية المتكاملة بشكل أكثر كفاءة. هذا إلى جانب اتساع نطاق قانون التأمين الإلزامي والذي من المتوقع أن يعزز المزيد من النمو في سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع.



أتمتة



وعن دور التكنولوجيا الصحية التي تعتمدها الشركة في تقديم خدماتها للجمهور، قال دروش: تساعد التكنولوجيا الأشخاص على إدارة الصحة بشكل أكثر استباقية وتحويل الحوار من العلاج إلى الوقاية، نجد أن السكان أصبحوا أكثر تقبلاً لاستخدام التكنولوجيا؛ للحصول على الرعاية الصحية، وأصبح الطب الافتراضي خياراً صالحاً - سواء كان ذلك عن طريق الفيديو أو الاستشارات الهاتفية أو المراقبة عن بُعد - بل وأكثر من ذلك في الأوقات الحالية.

وأشارت دراسة سابقة أجراها سيغنا، استبيان الرفاه 360 لعام 2018، إلى وجود رغبة قوية في تجربة الخدمات الصحية عن بُعد بين سكان الإمارات العربية المتحدة؛ حيث وافق 61% على تجربتها للاستشارة والتشخيص، و62% يسعون للوصول الظاهري إلى العيادات المختلفة. تم دعم هذا التصور بقوة من قبل المستجيبين الذين لديهم أفراد من الأسرة يعانون مرضاً مزمناً طويل الأمد، وأولئك الذين يجب أن يعولوا أسرهم المباشرة. نحن نرى هذا الاتجاه ينمو فقط الآن وفي المستقبل.

ونظراً للظروف الحالية، يعد الوصول إلى الرعاية عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والراحة الصحية عن بُعد وسلامة الأشخاص أمراً بالغ الأهمية، سيكون هذا اتجاهاً سيستمر أيضاً في تشجيع النمو في قطاع التأمين الصحي في المنطقة.

وللقيام بذلك، سنستثمر في تسخير الرؤى المحلية التي يمكن أن تفيد القرارات التي نتخذها لتخصيص محفظة أعمالنا. سواء أكان ذلك يساعد الأفراد على تبني خيارات نمط حياة أفضل أو توسيع دعمنا، حتى يتمكن العملاء من الوصول إلى الرعاية الصحية في أي وقت وفي أي مكان، ينصب تركيزنا على ضمان الرفاهية في كل خطوة على الطريق. ومع تزايد الطلب على التشخيص المتخصص والخدمات الطبية الأخرى التي تعتمد على البيانات، فإننا نراقب عن كثب صعود التكنولوجيا المتطورة مثل: الذكاء الاصطناعي؛ لإبلاغ استراتيجيتنا للابتكار.