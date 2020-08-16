شكرا لقرائتكم خبر عن سجلت العديد من الشركات خسائر في النصف الأول من العام الجاري؛ حيث ألقت تداعيات جائحة «كورونا» بظلالها على أداء معظم الشركات: والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت خسائر «بنك الاستثمار»، إلى 136.1 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بخسائر قدرها 179.7 مليون درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



سجلت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة»، خسائر 28.15 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح قدرها 7.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2019.



سجلت شركة «المستثمر الوطني» خسائر بقيمة 5.15 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 11.06 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.



سجلت شركة «الإمارات للتأمين»، أرباحاً بقيمة 53.3 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أرباح قدرها 55.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.



بلغت خسائر شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» 79.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أرباح بقيمة 10.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.



سجلت شركة «الأسمنت الوطنية» خسائر بقيمة 25.2 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 37.7 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2019.

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انخفضت أرباح شركة «الصقر الوطنية للتأمين» إلى 9.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 12.47 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.



تكبدت شركة «آن ديجيتال سيرفس» خسائر بنحو 46.6 ألف دينار كويتي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 1.17 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.



ارتفعت أرباح شركة «سوداتل» إلى 9.06 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.48 مليون في الفترة نفسها من العام المنصرم.



سجلت شركة «أبوظبي لبناء السفن» إيرادات بنحو 114 مليون درهم وصافي خسارة 27.2 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل إيرادات 145 مليون وصافي خسارة 12.4 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي. ووصلت الخسائر المتراكمة إلى 87.9 مليون درهم بما يعادل 41% من رأس المال.



انخفضت خسائر شركة «اكتتاب القابضة» إلى 8.58 ألف دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 238.3 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.



خسرت شركة «غلفا» للمياه المعدنية نحو 3.85 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح 1.57 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت الخسائر المتراكمة إلى 7.82 مليون درهم ما يعادل 26% من رأس المال، وأكدت الشركة أنها في طور الانتهاء من إضافة أنشطة جديدة لتنويع مصادر الدخل.



ارتفعت أرباح شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إلى 8.16 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 7.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. ووصلت الخسائر المتراكمة إلى 94.98 مليون ما يعادل 42% من رأس المال.