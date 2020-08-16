تأجيل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر مطلعة، بأنه جرى تأجيل مراجعة اتفاق التجارة الأمريكي الصيني التي كان مقرراً لها أمس السبت، وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالتوقيتات، وأنه لم يجر الاتفاق على موعد جديد.

وكان من المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة في 15 أغسطس/آب، وهو موعد تمام مضي ستة أشهر على بدء سريان الاتفاق.

وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن التأجيل راجع إلى استمرار اجتماعات كبار قادة الحزب الشيوعي في بلدة بيداهي الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للصين.

ولا يجري إطلاقاً إعلان مواعيد مؤتمر الحزب السري على وجه التحديد، والذي عادة ما يُعقد في أغسطس/آب. وقال المصدر إن التأجيل لا يعكس أي مشكلة جوهرية في ما يتعلق باتفاق التجارة، مضيفاً: «لم يجر التوصل إلى موعد جديد بعد».

ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على استفسار من «رويترز» بشأن خطط المراجعة. وتتأخر الصين بشكل كبير عن مستوى مشتريات الصادرات الأمريكية اللازم للوفاء بأهداف العام الأول، في ما يتعلق بزيادات كبيرة في تعهداتها بالشراء. وكان من المقرر أن تقوم هذا العام بمشتريات تزيد قيمتها 77 مليار دولار عليها في 2017، بزيادة 123 مليار دولار في 2021 على 2017.

وأشار مسؤولون في إدارة ترامب إلى أنهم راضون عن وتيرة المشتريات في الأسابيع الأخيرة، وليس لديهم أي خطط للتخلي عن اتفاق التجارة الذي يتضمن أيضاً بعض الزيادة في وصول شركات الخدمات المالية الأمريكية إلى الصين، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وإزالة بعض العوائق التجارية الزراعية.

وبدا اتفاق التجارة وكأنه المصدر الوحيد للاستقرار في ظل توتر كبير في العلاقات الأمريكية الصينية على خلفية جائحة فيروس كورونا، وانتهاك حقوق الإنسان وعقوبات أمريكية على شركات صينية وتطبيقات للهواتف. (رويترز)