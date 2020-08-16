106 ملايين درهم إيرادات «دي إكس بي» في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



سجلت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، خسائر بقيمة 822.52 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 448.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 106 ملايين درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى 596 ألف زيارة و49% نسبة الإشغال في فندق لابيتا.

وخلال الربع الأول من العام 2020، كانت مؤشرات الأداء للشركة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الربحية على الربع الثاني للتوالي بفضل التنفيذ الناجح لخطة الكفاءة التشغيلية في العام 2019، إلا أن تأثير جائحة كوفيد- 19، ساهم في التأثير سلباً، وبالرغم من ذلك انخفضت الخسائر قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى 4 ملايين درهم، بتحسن بنسبة 78% مقارنة بالربع الأول.

في النصف الأول من العام 2020، انخفضت الخسائر قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتبلغ 60 مليون درهم، بتحسن بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لتنفيذ خطة الطوارئ خلال فترة الإغلاق المؤقت اتباعاً للتوجيهات الحكومية.

وانخفضت الإيرادات في النصف الأول من العام 58% لتبلغ 106 ملايين درهم مقارنة ب 252 مليون درهم في النصف الأول من العام 2019، متأثراً بالإغلاق المؤقت.

وانخفض هيكل التكاليف التشغيلية للشركة في النصف الأول من العام 52%، حيث بلغت التكاليف التشغيلية 150 مليون درهم مقارنة ب 309 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2019.

وتم احتساب مخصصات انخفاض القيمة غير النقدية بقيمة 393 مليون درهم انعكاساً لتأثير جائحة كوفيد-19.

واستقطبت الوجهة الترفيهية 596 ألف زيارة خلال فترة التشغيل في الربع الأول من العام 2020 التي امتدت لمدة شهرين ونصف الشهر والمنتهية في 15 مارس 2020، مقارنة مع 760 ألف زيارة في الربع الأول من العام 2019، وشهدت الزيارات الدولية انخفاضاً حاداً في فبراير ومارس بسبب تأثير الجائحة عالمياً.

وبلغت إيرادات المتنزهات الترفيهية 72 مليون درهم من إجمالي الإيرادات في النصف الأول من العام 2020، وبلغ العائد مقابل كل زيارة 120 درهم.وبلغت نسبة إشغال فندق لابيتا 49% في النصف الأول من العام 2020، وبلغت إيرادات الضيافة 24 مليون درهم من إجمالي الإيرادات وبلغ متوسط سعر الغرفة اليومي 397 درهم.

واستغلت الشركة فترة الإغلاق المؤقت للتركيز على إضافة 12 لعبة ووجهة ترفيهية جديدة في المتنزهات الترفيهية موشنجيت دبي وبوليوود باركس ومن المقرر أن تكتمل الإضافات خلال نهاية العام.

وقال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إ كس بي إنترتينمينتس: نشعر بالامتنان الكبير تجاه قيادتنا في دولة الإمارات والهيئات الحكومية على توجيهاتهم السديدة وجهودهم الكبيرة الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان الصحة والعافية والرفاهية للجميع في الإمارات.



استقبال الضيوف 23 سبتمبر

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وأضاف الملا: فخور جداً بفريق العمل على دعمهم اللامحدود وعلى ما تم إنجازه خلال هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة؛ حيث نفذنا خطة إدارة الطوارئ خلال فترة الإغلاق المؤقت لعملياتنا اعتباراً من 15 مارس المنصرم، بالتوازي مع تركيزنا على تعزيز وجهاتنا في الوقت نفسه استعداداً لاستقبال ضيوفنا في الوجهة الترفيهية في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر القادم.

واستطرد الملا: شهدنا بداية جيدة لهذا العام خلال الربع الأول من العام 2020، حيث كانت مؤشرات الأداء تشير إلى تحقيق ربع آخر من حيث الربحية. ومع ذلك، فلقد أثرت جائحة كوفيد- 19 في عملياتنا التشغيلية والتي قمنا بتعليقها مؤقتاً وانعكس التأثير أيضاً على أدائنا، حيث بلغت الإيرادات 100 مليون درهم بانخفاض 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وخلال فترة الربع الأول من العام 2020 انخفضت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات لتصل إلى 4 ملايين درهم أو بانخفاض 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالإدارة الجيدة للتكاليف التشغيلية والتي انخفضت حوالي 60 مليون درهم أو بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأضاف: خلال فترة النصف الأول من العام 2020، نفذت الشركة خطة الطوارئ أثناء فترة الإغلاق المؤقت وذلك عن تطبيق العديد من مبادرات الكفاءة التشغيلية والتي أسهمت بتوفير 159 مليون درهم في التكاليف التشغيلية بنسبة انخفاض بلغت 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتعكف الشركة على إضافة المزيد من الألعاب العائلية والتشويقية في الوجهة، في حين من المقرر الانتهاء من اكتمال بناء أول فندق ليجولاند في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.



تحديث على الاستراتيجية



مازالت دي إكس بي إنترتينمنتس ملتزمة بتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في تحقيق التعادل النقدي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ومع ذلك، فقد تأثرت الجداول الزمنية التي تم الإبلاغ عنها مسبقاً بسبب جائحة كوفيد -19. ومن المتوقع أن تكون الزيارات على المدى القريب من السوق المحلية للزوار، على أن تتحسن الزيارات من السوق الدولية بالتزامن مع بداية التعافي التدريجي لقطاع السفر والسياحة العالمية من تأثير جائحة كوفيد - 19.

ومن شأن عودة الزيارات من السوق الدولية والعوامل التالية والتي تشمل التنفيذ الناجح لخطة الكفاءة التشغيلية وإضافة الألعاب ومناطق الجذب الترفيهية الجديدة، وافتتاح فندق ليجولاند، أن تساهم في إحراز تقدم نحو تحقيق التعادل النقدي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة 6 مليارات درهم ما يعادل 75% من رأسمالها.