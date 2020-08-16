

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المؤسسون: ديفيد بيري، جيفري فون مالتزان، نوبار أفيان.

الرئيس التنفيذي: ديفيد بيري

التأسيس: 2014

المقر: بوسطن

التمويل: 850 مليون دولار

القيمة السوقية: 3.5 مليار دولار

التقنيات الرئيسية: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

القطاع: الزراعة

يتزايد طلب المستهلكين على أغذية صحية ومستدامة، حتى خلال جائحة «كوفيد -19». وشركة «إنديجو أجريكلتشر» الناشئة تطور عمليات لمعالجة البذور، تسهم في تحسين صحة النباتات من أجل زيادة إنتاجها. ومنذ بداية الجائحة، أطلقت الشركة العديد من المبادرات لدعم المزارعين ابتداءً من توفير البذور والخدمات اللوجستية.

وتتمثل مهمة شركة «إنديجو» في استخدام علم الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا، لتعزيز الاستدامة، وزيادة أرباح المزارعين وتحسين صحة المستهلكين. وتستخدم معالجات البذور التي تنتجها الشركة في محاصيل الذرة وفول الصويا والأرز والقطن. وفي عام 2018، طرحت الشركة منصة Indigo Marketplace الرقمية التي تربط المزارعين مباشرة بالتجار الراغبين في شراء محاصيل عالية الجودة. كما أعلنت «إنديجو» عن شراكة مع شركة «أنهايزر بوش» لتوفير 2.2 مليون بوشل من الأرز المزروع في بيئة خاصة. وفي يناير الماضي، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة منذ تأسيسها إلى 850 مليون دولار.

في عام 2015، أصبح ديفيد بيري الرئيس التنفيذي للشركة. وفي السابق أدار بيري عمليات بيع ناجحة لشركات ناشئة. يشار إلى أن لدى «إنديجو أجريكلتشر» أكثر من ألف موظف في 6 مواقع عالمية.