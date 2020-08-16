أمريكا.. كيف جمع الاغنياء المؤسسون ثرواتهم؟ (1-2)

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من أن الأمريكيين يحتفلون بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو من كل عام، فإن التوقيع الفعلي على وثيقة إعلان الاستقلال لم يكتمل إلا في الثاني من أغسطس من عام 1776، وفقاً ل إميلي سنيف، مديرة الأبحاث في مبادرة Declaration Resources Project.

وفي هذه المناسبة قرر موقع «بزنس أنسايدر» استكشاف كيف جمع بعض الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية ثرواتهم. ونظر الموقع في موارد الثروة لدى هؤلاء بما في ذلك الأراضي والمزارع التي ورثوها والتي شكل جزءاً كبيراً من ثرواتهم.



جون جاي



تولى الأب المؤسس، جون جاي، العديد من المناصب الحكومية خلال حياته، وفقاً لموقع History؛ حيث كان أول رئيس قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة (1789-1795)، كما أدار سياسة الولايات المتحدة الخارجية في أغلب فترة ثمانينات القرن الثامن عشر وكان قائداً مهماً للحزب الفيدرالي بعد إقرار دستور الولايات المتحدة في عام 1788. ولد جاي لعائلة غنية تعمل في مجال التجارة، وأصبح محامياً فيما بعد. ووفقاً للبيانات، كان والد وجد جاي يتاجران في الرقيق.

وكنتيجة مؤسفة لأحد العناصر الأكثر قتامة في تاريخ الأمة، كان العديد من المؤسسين أثرياء بفضل امتلاكهم لأعداد كبيرة من العبيد. فعلى سبيل المثال، يقدر أن توماس جيفرسون كان يمتلك ما بين 150 إلى 200 من العبيد، الأمر الذي أسهم في تشكيل جزء كبير من ثروته الإجمالية، وفقاً لموقع «بولوتيفاكت».

تابع القراءة لتعرف كيف جمع بعض الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ثرواتهم:



جيمس ماديسون



وفقاً لأحدث البيانات الواردة عن شركة 24/7 Wallst لثروات الرؤساء الأمريكيين، كانت أصل معظم الثروة التي جمعها جيمس ماديسون، الرئيس الرابع للولايات المتحدة، من الأموال التي ورثها عن عائلته الثرية؛ حيث كانت تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي والمزارع وأكثر من 100 عبد. ومع ذلك، أدت الديون التي كانت مستحقة على ابن زوجته إلى تضائل ثروته من ذروتها التي بلغت نحو 114.7 مليون دولار بالأرقام الحالية. إضافة إلى ذلك، لم تكن مزرعة ماديسون ناجحة مالية، مما أسهم في تراجع ثروته.



ألكسندر هاميلتون



هذا الأب المؤسس، المعروف بوضع صورته على الدولار، كان أول وزير للخزانة الأمريكية، لكنه لم يولد في عائلة ثرية مثل العديد من الآباء المؤسسين الآخرين. ولد هاميلتون في جزيرة نيفيس الكاريبية؛ حيث كان والده تاجراً. وعندما كان هاميلتون في ال 11 من عمره عمل كاتباً للملفات في شركة تجارية. وكان هاميلتون أيضاً شخصية بارزة خلال حرب الاستقلال، وكلفه جورج واشنطن بقيادة فرقة مدفعية إقليمية خلال الحرب.



جون آدامز

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تقدر شركة Wallst أن الثروة الصافية لجون آدامز تبلغ 21.5 مليون دولار بالأرقام الحالية. وتزوج الرئيس الثاني للولايات المتحدة أبيجيل آدامز، التي كانت تنتمي لعائلة كوينسي الثرية من ولاية ماساشوستس. وامتلك آدامز قصراً ضخماً أطلق عليه اسم «جون آدامز بليسفيلد»؛ حيث عاش فيه 4 أجيال من العائلة قبل التبرع به لإدارة المتنزهات الوطنية. وعلى العكس من بعض المؤسسين الآخرين، لم يكن آدامز مالكاً للعبيد.



بنجامين فرانكلين



وفقاً لمقال في صحيفة «نيويورك تايمز» في عام 1990، كان لدى بنجامين صندوقان ائتمانيان، وأوصى بعدم استخدام أموالهما إلا بعد 200 عام من وفاته في عام 1970. وكان من المقرر تقسيم المال بين بوسطن؛ حيث ولد، وفيلادلفيا، التي عاش فيها. وكان فرانكلين ينوي استخدام الأموال في مبادرات التعليم. ووفقاً لمقال التايمز، حصلت ولاية بوسطن على 4.5 مليون دولار، في حين حصلت فيلاديلفيا على مليوني دولار.

ووفقاً ل Historty.com استخدمت المدينتان أموال فرانكلين في المنح الدراسية وإنشاء معهد بنجامين فرانكلين للتكنولوجيا في بوسطن. إضافة إلى كونه معروفاً باختراعاته في وقت لاحق من حياته، ألف فرانكلين «الطريق إلى الثروة»، وهو مجموعة من النصائح والقواعد ليغدو الشخص ثرياً. ووفقاً لموقع World History Project، عين فرانكلين ديفيد هول شريكاً له في أعمال الطباعة حتى يتمكن من التركيز على عمله بمجال الاختراعات العلمية. كما أن فرانكلين حقق أرباحاً من نشر صحيفة «بور ريشتردز ألماناك».

كما اعتبر فرانكلين أحد أغنى الأمريكيين في كتاب «من بنجامين فرانكلين إلى بيل جيتس».



توماس جيفرسون



تقدر Wallst الثروة الصافية لجيفرسون ب 239.7 مليون دولار؛ حيث كان مصدرها الأراضي والمزارع التي ورثها عن والده. وعاش جيفرسون معظم حياته ثرياً، لكنه توفي وعليه مبلغ كبير من الديون. إضافة إلى ذلك، كان الرئيس الثالث للولايات المتحدة يملك نحو 200 من العبيد، الأمر الذي أسهم في تعظيم ثروته.



جورج واشنطن



بحسب أحدث تحليل لشركة 24/7 Wallst. للأبحاث، فقد بلغت الثروة الصافية لجورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، نحو 594 مليون دولار بالأرقام الحالية. وكان واشنطن، يعتبر أغنى رئيس أمريكي في التاريخ، إلى حين تولي دونالد ترامب منصبه ليتغلب عليه.

وجاءت ثروة واشنطن من مزرعة «ماونت فيرون» بمساحة 8 آلاف فدان والتي ورثها عن والده، وكذلك من عمله جنرالاً في الجيش، والراتب الذي حصل عليه عندما كان رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، بإجمالي 700 ألف دولار بالأرقام الحالية، وفقاً ل 24/7 Wallst. كما كان يملك أكثر من 50 ألف فدان الأراضي غربي ولاية فيرجينا. كما كان لدى واشنطن، عدداً كبيراً من العبيد؛ حيث ورثهم عن والده عندما كان يبلغ من العمر 11 عاماً. ووفقاً لموقع History.com، كان لدى الرئيس الأول للولايات المتحدة 123 من العبيد إلى حين وفاته في عام 1799، وأمر في وصيته بتحريرهم.