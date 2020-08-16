جيرترود بويل.. 5 عقود في قيادة «كولومبيا سبورتوير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيرترود بويل هي سيدة أعمال أمريكية ألمانية من ولاية أوريجون، أسس والدها شركة «كولومبيا سبورتوير» للملابس في عام 1938، بعد أن فرّ من ألمانيا إبان الحكم النازي. وفي عام 1970 أصبحت رئيسة الشركة، وبقيت في هذا المنصب حتى عام 1988. إضافة إلى ذلك، شغلت منصب رئيسة مجلس الإدارة من عام 1983 حتى وفاتها في عام 2019، أي أن قيادتها للشركة استمرت قرابة 50 عاماً.

في ثمانينات القرن الماضي، ظهرت بويل في سلسلة من الإعلانات التلفزيونية إلى جانب ابنها تيموثي بويل، وكانت تختبر فيها جودة ومتانة منتجات «كولومبيا» بطريقة فكاهية.

ولدت جيرترود بويل في السادس من مارس من عام 1924 في مدينة «أوغسبورغ» الألمانية، وهي ابنة ماري أبستين وبول لامفروم، وكان والدها يملك أكبر مصنع للقمصان في ألمانيا، إلا أن الحكومة النازية استولت عليه. كانت والدتها ممرضة خلال الحرب العالمية الأولى، وفي عام 1937، عندما كانت بويل تبلغ من العمر 13 عاماً، فرت عائلتها إلى الولايات المتحدة لتستقر في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون.

في عام 1938 اقترض والدها مالاً من أحد أقاربه، واشترى شركة «روسينفلد هات»، ليغير اسمها لتصبح «كولومبيا هات كومباني».

التحقت بويل بمدرسة جرانت الثانوية في «بورتلاند»، وحصلت فيما بعد على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة أريزونا.

في عام 1948 تزوجت بويل جوزيف كورنيلوس بويل، ورزقت منه 3 أطفال، وهم تيموثي وكاثي وسالي.

في عام 1964 توفي والدها، ليصبح زوجها نيل بويل رئيساً للشركة، وأجرى تنويعاً في منتجات الشركة التي كانت تتاجر بالقبعات أساساً، لتضم سترات الصيد وملابس رياضية للمتزلجين. وفي عام 1960 صممت بويل أولى ستراتها للصيد، حيث كان زوجها يحب الصيد. تغيّر اسم الشركة فيما بعد ليصبح «كولومبيا سبورتوير». وفي عام 1970، توفي زوجها بشكل غير متوقع عن عمر ناهز 47، لتتقلد هي زمام إدارة الشركة.

في سبعينات القرن الماضي، أعادت بويل مع ابنها تيموثي تركيز الشركة على الملابس الخارجية والملابس غير الرسمية، وفي عام 1975، كانت أول شركة تبيع منتجات مصنوعة من نسيج «غور-تكس» المقاوم للماء.

في عام 1983 أصبحت بويل رئيسة مجلس إدارة «كولومبيا»، وهو المنصب الذي تقلدته لمدة 36 عاماً، حتى وفاتها في عام 2019. في عام 1988، تنحت عن منصب الرئيس التنفيذي، وسملت زمام الأمور لابنها تيم.

وفي عام 1987 حققت متاجر «كولومبيا» مبيعات بلغت قيمتها 18.8 مليون دولار، وبحلول عام 1997، نمت المبيعات لتصل إلى 353.5 مليون دولار، وفي عام 1998، أصبحت شركة مساهمة عامة.

في عام 1995 جهزت بويل فريق الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية الخاص، وهو حدث رياضي عالمي للرياضيين ذوي الإعاقة العقلية. تبرعت بويل بعائدات كتابها «الأم القوية» للألعاب الأولمبية الخاصة. وفي عام 2014 تبرعت بنحو 100 مليون دولار لمعهد نايت للسرطان.

توفيت بويل في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2019 عن عمر ناهز 95 عاماً.