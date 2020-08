شكرا لقرائتكم خبر عن الهمّة تصنع الفارق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في ذروة صعود الجائحة وتفشي فيروسها الغريب الذي لا يزال يجبر حكومات ومجتمعات حول العالم على الانكفاء والإغلاق القسري، تصر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة طريق التميز، والتفرد، والسبق في صناعة الحدث العالمي، من خلال قيام أول دولة في العالم، بشنّ هجوم مضاد (Counter attack) على هجمة فيروس كورونا الذي أقعد العالم عن العمل، وأجبر معظم قاطنيه على الهروب منه، والاختباء في منازلهم، وذلك عبر قرارات وخطوات نوعية، استثنائية، مضادة لاتجاه رياح الفيروس المحبطة، والمدمرة. فجاء قرار العودة للمسرح الاقتصادي الدولي في غاية القوة المحسوبة بعناية، عبر إطلاق مشروعين في غاية الأهمية، والضخامة. ففي العشرين من يوليو/ تموز 2020، أطلقت دولة الإمارات مشروعها لاستكشاف المريخ بواسطة مسبار أُطلق عليه اسم «مسبار الأمل»، في مهمة للكوكب الأحمر (المريخ)، سوف يقطع المسبار خلالها 494 مليون كيلومتر، في مدة تصل إلى نحومئتي يوم، يبدأ بعدها المسبار بالتقاط أولى صوره عالية الجودة لسطح المريخ بحلول فبراير/ شباط 2021، تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات. وسيعمل المسبار، على مدار عامين، على رصد دورات الطقس اليومية والموسمية، وأحداث الطقس في الجو المنخفض، مثل العواصف الترابية، وكيفية تغير الطقس في مناطق المريخ المختلفة، والوقوف على أسباب فقدان الغلاف الجوي للمريخ الهيدروجين، والأوكسجين في الفضاء، وأسباب التغيرات المناخية الشديدة المحيطة بالكوكب.

بُني المسبار (Space probe)، وهو عبارة عن مركبة فضائية آلية من دون طاقم لا تدور حول الأرض، بل تستعمل لاستكشاف الفضاء الخارجي، في مركز محمد بن راشد للفضاء، تحت إشراف مدير المشروع عمران شرف، ونائبة مدير المشروع وقائدة المشاريع والمبادرات العلمية، سارة الأميري التي تعاونت في تصميم المسبار مع جامعة كولورادو بولدر، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة كاليفورنيا بيركلي. كما تعاقد المركز مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية (MHI)، على استخدام أحد صواريخها، وهو صاروخ «إتش 2 إيه»، لإطلاق المسبار من مركز تانيجاشيما الفضائي. ويضم فريق العمل الذي أشرف على عمليات تجهيز «مسبار الأمل» للإطلاق نخبة من الكفاءات الوطنية الإماراتية الشابة، من ضمنهم عمران شرف الهاشمي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وسهيل الظفري المهيري نائب مدير المشروع لشؤون تطوير المسبار، وعمر الشحي قائد فريق عمليات تجهيز المسبار للإطلاق، ومحسن العوضي مهندس أنظمة المسبار ومسؤول إدارة المخاطر، ويوسف الشحي مهندس الأنظمة الحرارية، وخليفة المهيري مهندس أنظمة الاتصال، وعيسى المهيري مهندس أنظمة الطاقة، وأحمد اليماحي مهندس الأنظمة الميكانيكية، ومحمود العوضي مهندس الأنظمة الميكانيكية، ومحمد العامري مهندس أنظمة الدعم الأرضي، وعائشة صلاح الدين شرفي مهندسة نظام الدفع الذي يزود المسبار بالوقود لدخول مدار المريخ، وحصة علي حسين مهندسة نظام التحكم في المسبار، وفاطمة حسين لوتاه الباحثة العلمية ضمن فريق تطوير الأجهزة العلمية ل«مسبار الأمل».

المثير أنه لم تكد تمضي 10 أيام على إطلاق «مسبار الأمل»، حتى أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يوم السبت، 1 أغسطس/ آب 2020، عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، من إجمالي 4 محطات سيتم تشغيلها تباعاً، حيث ستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل 25% من الطاقة الكهربائية لدولة الإمارات، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5600 ميجاواط. وهي أول مشروع للطاقة النووية السلمية يتم إنشاؤه وتشغيله في العالم منذ زهاء 24 عاماً. علماً بأن قرار الإمارات الذي قضى بإدخال الطاقة النووية للأغراض السلمية، كان اتُخذ قبل نحو اثني عشر عاماً، حين وضعت الحكومة في عام 2008 برنامجها للطاقة النووية السلمية.

هذه خاصية ما تُسمى بالدولة الحيوية، أو الدولة الفعّالة (The vital or the more effective state)، التي تتميز بدراسة الطاقات (Capacities) التي يجب أن تحوزها لتحسين فعالية تدخلاتها العامة لتعزيز مواضع تنميتها، وتحديد ماهية هذه القدرات، وكيفية إدماجها في الإنتاج الفعّال للسلع، والخدمات؛ والتي من صفاتها أيضاً تصميم السياسات العامة، وتنفيذها، وتقييمها، والتعلم منها، وتمتعها بطاقم بيروقراطي عالي التكوين، والتمهين، والشفافية المواكبة لكل فصل من فصول عمليات التنفيذ. وانطلاقاً من هذه القاعدة الإدارية الكلية الحديثة، فإن ما فعلته حكومة الإمارات في ما خص المشروعين سالفي الذكر، هو تطبيق نموذجي لها، من حيث اعتماد مرجعية مؤشراتها القياسية، ومن ثم سلوك طريق «إعادة تثوير» النمو من خلال إطلاق مشاريع بنية تحتية عملاقة بمواكبة إعادة إحياء مفاصل الاقتصاد التي حكم عليها إغلاق «كورونا» بالتوقف. وقد كان هذا هو طريق الولايات المتحدة لخروجها من أزمة الكساد العظيم (1929-1933) عبر حزمة ما سُمي بالصفقة الجديدة (New Deal). وهذا بالتحديد ما يجب أن تعتبر به بقية الحكومات الخليجية، والعربية، للرد على هجمة فيروس كورونا، وتداعياتها.

* كاتب بحريني