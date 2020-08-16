المجموعة العربية للماركات الفاخرة تدشن أعمالها في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلن مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للماركات الفاخرة «TALG» عن تدشين أعمال المجموعة في دولة الإمارات، والتي تضم تحت مظلتها مجموعة من العلامات الإماراتية الفاخرة التي سيجري الترويج والتسويق لها عربياً وعالمياً.

وقال السركال: إن المجموعة تهدف إلى ابتكار وتطوير ماركات فاخرة خاصة بها إلى جانب تبني واستحواذ مشاريع إماراتية في مجالات الأزياء والمجوهرات ومواد التجميل والإكسسوارات والعطور والأحذية، وغيرها من السلع الفاخرة التي يصنعها ويبدع في تصميمها أبناء الإمارات والدول العربية، حيث ستعمل المجموعة على إطلاق واحتضان هذه المشاريع، ودفعها للتوسع والنمو والانتشار إقليمياً وعالمياً.

وأوضح: لدى مقارنة السوق الأوروبي بالسوق العربي، وجدنا أن الماركات العربية الفاخرة لا تتعدى نسبتها 2% مقارنة مع الماركات الأوروبية في تصنيع السلع والمنتجات التي نستهدفها، الأمر الذي دفعنا لإطلاق المجموعة، وأن نأخذ على عاتقنا مهمة ابتكار وتطوير منتجات عربية بمواصفات عالمية يمكنها المنافسة من حيث الجودة والنوعية والمستوى الرفيع، وأن نسوق منتجاتنا في الأسواق الأوروبية، والأمريكية والصينية، وخاصة أن هناك اهتماماً لدى المتسوقين في الغرب بالتعرف إلى المنتجات العربية ذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة، حيث تم التماس اهتمام بعض الأسواق لما هو جديد وفريد في هذه المجالات.



فرص في شركات محلية

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وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للماركات الفاخرة أن هناك العديد من الفرص للاستحواذ على شركات محلية قائمة تصنع سلعاً ومنتجات فاخرة، أو إطلاق علامات جديدة في عدد من المنتجات عبر تبني مواهب ومبتكرين إماراتيين أوعرب في هذا الخصوص، موضحاً أن التصاميم والجودة التي تصنع بها المنتجات العربية مختلفة عن نظيرتها العالمية، وتلقى اهتماماً وقبولاً من المتسوقين الأجانب.



مظلة المجموعة



أفاد الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للماركات الفاخرة أن شركة «كارتر آند وايت - دبي» للملابس الفاخرة قد انضوت تحت مظلة المجموعة في مجال الأزياء والمنتجات القطنية، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من توسيع منتجاتها القطنية الخاصة باليخوت والطائرات الخاصة، بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كبار الشخصيات.

وذكر أن الشركة تمكنت من الحصول على عقود مهمة للتعاون مع شركات إيطالية وعالمية لتوريد منتجاتها إليها، والتي ستدخل ضمن المنتجات المستخدمة كملابس والسجاد والمناشف والمفارش، موضحاً أن هذه الشركات تثق بجودة منتجاتنا الفاخرة.

وذكر أن المجموعة بصدد الكشف خلال الفترة المقبلة عن عدد من الماركات الفاخرة لعدد من المنتجات والسلع الوطنية والعربية، والتي ستنضم تحت مظلة الشركة الواسعة، والتي تشكل فرصاً استثمارية مهمة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.