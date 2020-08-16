«سيدات أعمال عجمان» يعرّف التوازن بعد العودة لمقر العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة بعنوان «التوازن النفسي والعملي بعد العودة إلى مقر العمل»، وتهدف الدورة إلى تسليط الضوء على الخطوات الصحيحة لتحقيق التوازن في العمل والمنزل والأدوات المطلوبة لتهيئة الموظف للتعامل الأمثل والتكيف بحسب معطيات بيئة العمل.

قدم الدورة عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وحضر الدورة موظفو وموظفات غرفة عجمان، ومشاركون من جهات حكومية ومؤسسات خاصة. تناولت الدورة وجهة نظر الموظف حول ممارسة العمل عن بعد والعمل المكتبي، لتشير نتائج الدراسة إلى رغبة الأغلبية في العمل من المكتب. وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة أن متطلبات إعادة التوازن للعمل من المكاتب تتطلب النظرة الإيجابية والرؤية الشاملة للوضع من مختلف الزوايا، وعدم العودة إلى الوراء، مع ضرورة امتلاك القدرة على التكيف لتغير الوضع الراهن وقت الأزمات.