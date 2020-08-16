«الاحتياطي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مسح حديث توسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير في الربع الحالي، مما كان متوقعاً في السابق، لكن التقديرات تبدو أضعف في الربع الرابع من العام الجاري.

ووفقاً لمسح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا صادر أول أمس الجمعة، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 19.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري في الربع الثالث، مقارنة مع تقديرات سابقة تشير إلى توسعه بنسبة 10.6%

وكشفت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد الأمريكي الذي يعيش حالة ركود منذ فبراير/شباط، بنحو 32.9% في الربع الثاني، في حين يرى الاستطلاع أن الاقتصاد الأمريكي سينمو في الربع الرابع بنسبة 5.8%، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 6.5%. ويرى المسح أن معدل البطالة سينخفض ​​أكثر مما كان يعتقد سابقاً في الربع الحالي، ولكن ستتم إضافة عدد أقل من الوظائف شهرياً.

وقال الفيدرالي في فيلادلفيا، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في الربع الثالث 10%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 12.9%. وبالنسبة للربع الرابع، فمن المحتمل تراجع البطالة إلى 9.5%، مقابل التقدير السابق البالغ 11%، بحسب المسح. وكانت بيانات وزارة العمل الأمريكية كشفت تراجع معدل البطالة في الشهر الماضي إلى 10.2%.