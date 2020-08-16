شكرا لقرائتكم خبر عن 16.2 مليون دينار أرباح أجيليتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أجيليتي، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، حيث بلغت ربحية السهم 8.47 فلس، وصافي الأرباح 16.2 مليون دينار كويتي بتراجع نسبته 61.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، تراجعاً بنسبة 20.1% لتصل إلى 75.8 مليون دينار كويتي، كما شهدت الإيرادات تراجعاً بنسبة 1.3% لتصل إلى 765.1 مليون دينار كويتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16.2 مليون دينار أرباح أجيليتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.