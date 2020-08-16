15 مليار درهم مخصصات 14 بنكاً في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأرباح الصافية للبنوك المدرجة التي أعلنت نتائج النصف الأول من العام الجاري، وعددها 14 بنكاً، بحوالي 38% إلى 14.73 مليار درهم، مقابل 23.73 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وبحسب التقارير المالية لهذه البنوك ارتفعت بقوة وبنسبة 143% مخصصات انخفاض قيمة الأصول المالية المجمعة لهذه البنوك في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى تبعات الجائحة، وما استتبعته من تدابير إغلاق للأنشطة الاقتصادية وتباعد اجتماعي أثرت على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، وكبحت جماح الطلب على الائتمان، في الوقت الذي زادت فيه من حذر البنوك في تقديم القروض الجديدة.

ووصلت القيمة الإجمالية لمخصصات انخفاض القيمة المجمعة لهذه البنوك إلى 14.93 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.15 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وبحسب بياناتها المالية تراجعت الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي الثلاثة بحوالي 31% في النصف الأول من العام الجاري؛ لتصل إلى 6.844 مليار درهم، مقابل 9.95 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية لهذه البنوك بحوالي 1% خلال الفترة، لتصل إلى 18.34 مليار درهم مقابل 18.15 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2019. وأظهر تحليل بيانات البنوك الثلاثة أن قيمة المخصصات الإجمالية المجمعة على القروض المتعثرة للبنوك الثلاثة، وهي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي، ارتفعت بحوالي 142% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 5.06 مليار درهم، مقابل 2.098 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وكذلك تراجعت أرباح بنوك دبي الصافية بحوالي 40% في النصف الأول من العام الجاري إلى 7.29 مليار درهم، مقابل 12.15 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. حيث سجل الإمارات دبي الوطني تراجعاً في أرباحه الصافية وصل إلى 45% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل قيمتها إلى 4.1 مليار درهم. كما تراجعت أرباح بنك دبي الإسلامي بحوالي 23% إلى 2.12 مليار درهم. وكذلك تراجعت أرباح بنك المشرق الصافية بحوالي 56% إلى 535 مليون درهم، ووصل التراجع في أرباح دبي التجاري الصافية إلى 24% لتبلغ قيمتها 530 مليون درهم.

وأظهرت البيانات المالية الخاصة بأداء بنوك دبي الأربعة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة بحوالي 176% لتصل إلى 7.8 مليار درهم، مقابل 2.82 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019. وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لدى بنك الإمارات دبي الوطني بحوالي 242% إلى 4.21 مليار درهم، فيما ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة لدى بنك دبي الإسلامي بحوالي 192%، وسجل المشرق ارتفاعاً في قيمة المخصصات وصل معدله إلى 103%، وارتفعت قيمة مخصصات انخفاض القيمة لدى دبي التجاري بحوالي 30% إلى 495 مليون درهم.