شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد تونس ينكمش 21.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أمس السبت، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18% في الربع الثاني، ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة.

(رويترز)

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