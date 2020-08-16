شكرا لقرائتكم خبر عن 0.88 % مكاسب برنت.. و«الأمريكي» يستقر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض العائد على سندات الخزانة خلال الأسبوع لموجة من التذبذب، وسط ارتفاع الطلب على فئة السنوات العشر، ثم انخفاضها إلى حد الصفر يوم الخميس، وقد بلغ العائد عليها يوم الجمعة حدود 0.7%، صعوداً من 0.59%، عند بداية الأسبوع.
وتعرض الذهب لضغوط قوية خلال الأسبوع ليعيش أول تراجع له منذ تسعة أسابيع، بعد أن تجاوز سعر الأونصة 2000 دولار في 7 أغسطس، وقد فقدت الأونصة في العقود الآجلة 4.5% خلال الأسبوع لتستقر عند 1949 دولار. وتسببت توقعات هيئة الطاقة الدولية ومنظمة «أوبك»، في تراجع أسعار النفط قليلاً خلال الأسبوع، لكنه أنهى في خام برنت على مكاسب أسبوعية بنسبة 0.88%، لينتهي إلى 44.86 دولار للبرميل، بينما استقر سعر الخام الأمريكي الخفيف عند 43.01 دولار.
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