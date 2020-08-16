استقالة مدير وكالة السياحة الإيرلندية بعد عطلة في إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال مدير الوكالة المكلفة الترويج للسياحة في إيرلندا بعدما تبين انه امضى عطلة في إيطاليا رغم الدعوات إلى إعطاء الأولوية لقضاء العطل داخل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة السياحة كاثرين مارتن في بيان قبولها استقالة مايكل كاولي، وقالت إنها تشعر بـ"خيبة أمل" وأن ما قام به "غير مقبول".

وكشفت صحيفة "اندبندنت" في وقت سابق ان المسؤول السابق في شركة "راين إير" امضى عطلة في إيطاليا.

وأضافت الوزيرة في بيانها "تضامنا مع القطاع ولمساعدة البلاد في فتح المدارس بشكل آمن، شجعت الحكومة ووزارتي خصوصا السكان على قضاء عطلهم في إيرلندا هذا العام".

وأوضحت أنه "رغم وجود إيطاليا على القائمة الخضراء، ما يعني أن العائدين منها ليسوا مجبرين على الحد من تحركاتهم، دعت الحكومة السكان الى تجنب الرحلات غير الضرورية. واتبع كثير من المواطنين والمقيمين هذه التوصية".

وسجلت إيرلندا 1774 وفاة جراء كوفيد-19 من 26995 إصابة.

وفي مواجهة طفرة في الإصابات مؤخرا، أرجأت إيرلندا رفع آخر اجراءات الحجر الصارم التي فرضتها في آذار/مارس. وأعيد مطلع آب/أغسطس فرض حجر جزئي على ثلاث مقاطعات يقطنها أكثر من 300 ألف شخص. (أ ف ب)