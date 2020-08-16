160.42 خسائر «الاتحاد العقارية» في النصف الأول

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خفضت شركة الاتحاد العقارية صافي الخسائر خلال الربع الثاني بنسبة 68% بالمقارنة مع الربع الأول. وبحسب بيان صادر عن الشركة فقد بلغت خسائر الربع الثاني 38.56 مليون درهم، مقابل 121.86 مليون درهم صافي الخسائر في الربع الأول، لتصل خسائر النصف الأول إلى 160.4 مليون درهم.

وخفضت الشركة التكاليف، بما في ذلك خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية للمجموعة إلى 58 مليون درهم للأشهر الستة الأولى بنسبة 24% مقارنة بـ 76 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، وكجزء من خطة التعافي، أعلنت المجموعة أيضاً عن نجاحها في التفاوض والانتهاء من إعادة هيكلة شاملة للجزء الأكبر من ديونها المستحقة مع مؤسسات مالية مختلفة، الأمر الذي سيسهم في تحسين ملف التدفقات النقدية الإجمالية وتحرير الأموال للنمو.

وأشار خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية، إلى أن المجموعة عانت خلال السنوات السابقة مستويات كبيرة من الخسائر، مرجحاً السبب إلى تراجع مستويات قطاع العقارات في المنطقة وإعادة التقييم الإلزامي اللاحق «الملحوظ في السوق»، مما أدى إلى تسجيل صافي خسارة إجمالي 160.42 مليون درهم للنصف الأول من عام 2020.

وقال خليفة حسن الحمادي: يمثل ملف ديوننا واحداً من أكثر التحديات التي حرصنا على معالجته كأولوية قصوى، ويلتزم مجلس الإدارة الذي بات يمتلك رؤية واضحة عن مسيرة الشركة وتوجهاتها المستقبلية، في العمل على مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة لتكاليف التشغيل والأداء المالي للشركة بشكل عام.

وأضاف الحمادي: نواصل العمل بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء لتحسين وتطوير محفظة الشركة من الأراضي التي تضاف إلى مجموعة الأصول الاستثنائية التي تتميز بها الشركة بما يحقق تدفقات نقدية أكبر، إلى جانب طرح منتجات وأنشطة أعمال جديدة بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية.

وصرح خليفة الحمادي: نحن على ثقة بأن شركة الاتحاد العقارية ستحقق مستويات النمو الموضوعة على الرغم من جميع التحديات التي يواجهها القطاع ككل بسبب جائحة كورونا، وذلك لما تمتلكه المجموعة من شركات تابعة لها تعمل في العديد من القطاعات الحيوية، الأمر الذي يوفر المزيد من الثقة والمرونة والاستدامة على الرغم من الظروف الحالية.