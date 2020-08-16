«دي إكس بي» تعاند «كورونا» وتضيف 12 لعبة ووجهة ترفيهية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس أن الشركة تمضي قدماً في الاستعداد لبدء استقبال زوار وضيوف «دبي باركس» من أصحاب العضويات السنوية في 23 سبتمبر المقبل، كما تعكف الشركة على إضافة المزيد من الألعاب العائلية والتشويقية في الوجهة، في حين من المقرر الانتهاء من اكتمال بناء أول فندق ليجولاند في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام. وقالت الشركة أنها استغلت فترة الإغلاق لاستكمال إضافة 12 وجهة ولعبة جديدة.

وسجلت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، خسائر بقيمة 822.52 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 448.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 106 ملايين درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى 596 ألف زيارة و49% نسبة الإشغال في فندق لابيتا.

وخلال الربع الأول من العام 2020، كانت مؤشرات الأداء للشركة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الربحية على الربع الثاني للتوالي بفضل التنفيذ الناجح لخطة الكفاءة التشغيلية في العام 2019، إلا أن تأثير جائحة كوفيد- 19، ساهم في التأثير سلباً، وبالرغم من ذلك انخفضت الخسائر قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى 4 ملايين درهم، بتحسن بنسبة 78% مقارنة بالربع الأول.

وفي النصف الأول من العام 2020، انخفضت الخسائر قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتبلغ 60 مليون درهم، بتحسن بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لتنفيذ خطة الطوارئ خلال فترة الإغلاق المؤقت اتباعاً للتوجيهات الحكومية.

وانخفضت الإيرادات في النصف الأول من العام 58% لتبلغ 106 ملايين درهم مقارنة بـ 252 مليون درهم في النصف الأول من العام 2019، متأثراً بالإغلاق المؤقت.

وانخفض هيكل التكاليف التشغيلية للشركة في النصف الأول من العام 52%، حيث بلغت التكاليف التشغيلية 150 مليون درهم مقارنة بـ 309 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2019.

وتم احتساب مخصصات انخفاض القيمة غير النقدية بقيمة 393 مليون درهم انعكاساً لتأثير جائحة كوفيد-19.

واستقطبت الوجهة الترفيهية 596 ألف زيارة خلال فترة التشغيل في الربع الأول من العام 2020 التي امتدت لمدة شهرين ونصف الشهر والمنتهية في 15 مارس 2020، مقارنة مع 760 ألف زيارة في الربع الأول من العام 2019، وشهدت الزيارات الدولية انخفاضاً حاداً في فبراير ومارس بسبب تأثير الجائحة عالمياً.

وبلغت إيرادات المتنزهات الترفيهية 72 مليون درهم من إجمالي الإيرادات في النصف الأول من العام 2020، وبلغ العائد مقابل كل زيارة 120 درهم.

وبلغت نسبة إشغال فندق لابيتا 49% في النصف الأول من العام 2020، وبلغت إيرادات الضيافة 24 مليون درهم من إجمالي الإيرادات وبلغ متوسط سعر الغرفة اليومي 397 درهم

وقال الملا: نشعر بالامتنان الكبير تجاه قيادتنا في دولة الإمارات والهيئات الحكومية على توجيهاتهم السديدة وجهودهم الكبيرة الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان الصحة والعافية والرفاهية للجميع في الإمارات.

وأضاف الملا: فخور جداً بفريق العمل على دعمهم اللامحدود وعلى ما تم إنجازه خلال هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة؛ حيث نفذنا خطة إدارة الطوارئ خلال فترة الإغلاق المؤقت لعملياتنا اعتباراً من 15 مارس، بالتوازي مع تركيزنا على تعزيز وجهاتنا في الوقت نفسه استعداداً لاستقبال ضيوفنا في الوجهة الترفيهية في 23 سبتمبر القادم.

واستطرد الملا: شهدنا بداية جيدة لهذا العام خلال الربع الأول من العام 2020، حيث كانت مؤشرات الأداء تشير إلى تحقيق ربع آخر من حيث الربحية. ومع ذلك، فلقد أثرت جائحة كوفيد- 19 في عملياتنا التشغيلية والتي قمنا بتعليقها مؤقتاً وانعكس التأثير أيضاً على أدائنا، حيث بلغت الإيرادات 100 مليون درهم بانخفاض 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وخلال فترة الربع الأول من العام 2020 انخفضت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات لتصل إلى 4 ملايين درهم أو بانخفاض 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالإدارة الجيدة للتكاليف التشغيلية والتي انخفضت حوالي 60 مليون درهم أو بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: خلال فترة النصف الأول من العام 2020، نفذت الشركة خطة الطوارئ أثناء فترة الإغلاق المؤقت وذلك عن تطبيق العديد من مبادرات الكفاءة التشغيلية والتي أسهمت بتوفير 159 مليون درهم في التكاليف التشغيلية بنسبة انخفاض بلغت 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.





مخصصات انخفاض القيمة غير النقدية



لا تزال تعتقد الإدارة أنه من المبكر إجراء التقييم العام والمراجعة لأصول مشروع وجهة دبي باركس آند ريزورتس الترفيهية، كونه يعتبر في المراحل الأولية من الفترة التشغيلية وخصوصاً أن المشاريع الترفيهية تعتبر مشاريع استثمارية وتشغيلية طويلة المدى، فأنه تم احتساب مخصصات انخفاض القيمة غير النقدية بقيمة 393 مليون درهم انعكاساً لتأثير جائحة كوفيد - 19.

Advertisements





تحديث على الاستراتيجية



مازالت دي إكس بي إنترتينمنتس ملتزمة بتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في تحقيق التعادل النقدي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ومع ذلك، فقد تأثرت الجداول الزمنية التي تم الإبلاغ عنها مسبقاً بسبب جائحة كوفيد -19. ومن المتوقع أن تكون الزيارات على المدى القريب من السوق المحلية للزوار، على أن تتحسن الزيارات من السوق الدولية بالتزامن مع بداية التعافي التدريجي لقطاع السفر والسياحة العالمية من تأثير جائحة كوفيد - 19.

ومن شأن عودة الزيارات من السوق الدولية والعوامل التالية والتي تشمل التنفيذ الناجح لخطة الكفاءة التشغيلية وإضافة الألعاب ومناطق الجذب الترفيهية الجديدة، وافتتاح فندق ليجولاند، أن تساهم في إحراز تقدم نحو تحقيق التعادل النقدي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.