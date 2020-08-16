الاسطوانة آمنة 100%..8 معلومات لو هتحول سيارتك للغاز الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدام الغاز الطبيعى المضغوط هو الأفضل كوقود للسيارات، كما تعد منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارة آمنة جداً وفيما أهم المعلومات المتعلقة باسطوانة الغاز والتى كانت كالتالى.. 1- منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارة آمنة جداً من خلال الغلق الأوتوماتيكى لأسطوانة الغاز. 2- الغلق الأوتوماتيكى لأسطوانة الغاز يمنع أى تسرب للغاز. 3- متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز. 4- يتم تصنيع الأسطوانة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية ISO Standard 11349. Advertisements 5- تخضع الأسطوانة للعديد من الاختبارات خلال مراحل الإنتاج . 6- تخضع الأسطوانة أيضًا للفحص الدورى للتأكد من الصلاحية من خلال مراكز اختبار معتمدة لدى شركات التحويل وتعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل. 7- يتم الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والأسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان فى عمليات الصيانة والتشغيل. 8- يمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة .

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