شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة كفر الدوار الأسبق: بيع الأصول أساس تطوير قطاع الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الصاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار الأسبق، أن عملية تطوير شركات الغزل والنسيج بحاجة ماسة إلى الإسراع بها، ولاسيما أنها أخذت وقتا طويلا بعد انتهاء الدراسات الخاصة بها من مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى، والذى حدد سبل تطوير تلك الشركات بشكل تفصيلى.

وتتكلف خطة تطوير شركات الغزل والنسيج نحو 21 مليار جنيه، حيث سيتم تمويل الجزء الأكبر منها من حصيلة بيع الأراضى غير المستغلة، والتي لم يتم بيعها حتى الآن، بجانب اقتراض جزء آخر من البنوك المحلية والخارجية لتمويل شراء الآلات والمعدات الحديثة من عدد من الدول الأوروبية والأسيوية.

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وأضاف أحمد الصاوى لـ"الخليج 365" أن بيع الأراضى سواء كانت أراضى بعض المصانع أو أراضى المحالج، كفيل بتوفير السيولة للشركات، لكنها لم تتم حتى الآن، موضحًا أن خطة دمج الشركات خطة واعدة، وبالفعل تم الدفع بقيادات واعية مثل نادية أحمد رئيس شركة كفر الدوار حاليا، والتى بدأت خطة إصلاح شاملة بعدما تعرضت الشركة على مدار 3 سنوات ماضية لمشكلات عديدة أثرت على ما سبق وبذلناه من جهد لتطويرها وإصلاحها.

وأشار إلى إنه من المهم أن يتعاون الجميع؛ لتطوير الشركات التاريخية فى مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس للحفاظ عليها واستمرارها، خاصة أن الشركات من خلال عمليات التحديث مكنها من النهوض بنفسها وتجاوز الخسائر خاصة فى حالة تنشيط التسويق والصادرات وترشيد الاستهلاك مع تحسين الجودة بشكل كبير.