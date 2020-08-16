شكرا لقرائتكم خبر عن 224 ألف طن حجم استيراد مصر من البوتاجاز فى شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، تطور حجم الإنتاج المحلى من البوتاجاز والاستهلاك والاستيراد من الخارج، حيث شهدت معدلات استيراد البوتاجاز ارتفاعا طفيفا فى شهر مايو من العام الجارى 2020، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من البوتاجاز نحو 224 ألف طن، فيما بلغت الواردات من البوتاجاز 193.5 ألف طن في شهر مايو من عام 2019، بزيادة بلغت 30.5 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع حجم الاستهلاك المحلى من البوتاجاز فى شهر مايو الماضى، حيث بلغت 304.7 ألف طن، مقابل 335.2 ألف طن في شهر مايو 2019، بتراجع بلغت قيمته 30.5 ألف طن.

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أما على مستوى الإنتاج فقد سجل ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ 158.7 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 149.4 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 9.3 آلاف طن.

وفي نفس السياق، سجلت معدلات استهلاك السولار في شهر مايو الماضي تراجعا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك 866.4 ألف طن، بينما كان الاستهلاك مليون و202 ألف طن في شهر مايو من العام 2019، بفارق تراجع بلغ نحو 335.6 ألف طن، أما على مستوى الإنتاج فقد بلغ الإجمالي 934 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 529 ألف طن في نفس الشهر من العام 2019، بفارق تراجع بلغ نحو 405 ألف طن.