37 ألف أسرة استفادت من حلول «سكني» خلال يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 37 ألف أسرة خلال يوليو الماضي من الحلول والخيارات السكنية التي يوفرها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، بينها 10.5 آلاف أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الحالي إلى 224 ألف أسرة، منها 75 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما فضلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تسهيل التملك وتوفير الحلول السكنية المتنوعة بإجراءات الكترونية ميسرة.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الحالي بلغت 45.8 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم 60 ألف أرض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 73 ألف أسرة، إضافة إلى 45 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع «سكني»، كما يظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط المخصص أو زيارة المنصة الالكترونية التي تقدم خدمات وتسهيلات ميسرة بدءا من استعراض تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة وإمكانية حجزها حتى تقديم خدمة المستشار العقاري، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي الكترونيا.

وأكد المتحدث الرسمي للإسكان سيف السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، تماشيا مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأفاد بأن البرنامج مستمر في طرح المزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الحالي بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، مشيرا إلى أن مشاريع «سكني» تشهد تطورا ملحوظا في أعمال الإنشاء، كما تم البدء في تسليم عدد من الوحدات ضمن 58 مشروعا سكنيا في جميع مناطق المملكة تتواصل وتيرة البناء فيها.

ونوه السويلم إلى أن مشاريع «سكني» تتميز بأسعارها المناسبة بين 250 و750 ألف ريال، مع مراعاة الجودة والالتزام الدقيق بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين، فيما تتوزع معظم المشاريع ضمن الضواحي السكنية التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة.

خيارات برنامج سكني

01 خلال يوليو

استفادت 37,262 أسرة

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بينها 10,524 أسرة سكنت منازلها

02 خلال 2020

استفادت 224,512 أسرة

منها 75,654 أسرة سكنت منازلها

45,831 أسرة حجزت وحدة سكنية تحت الإنشاء

60,114 أسرة تسلمت أرضا سكنية

73,082 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدة جاهزة

45,485 أسرة استفادت من القرض المدعوم لخيار البناء الذاتي