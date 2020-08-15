شكرا لقرائتكم خبر «البحري» توقع اتفاقية مع «تبادل» لتقديم خدمة «Fasah Pay» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصت الاتفاقية على إتاحة لوحة تحكم خاصة للمستخدمين من شركة «البحري» للحصول على العديد من المزايا الالكترونية، وذلك عبر منصة «فسح»، ومنها الاطلاع على جميع المعاملات السابقة والقادمة، والقدرة على تحميل الفواتير التفصيلية كافة، أو المجمعة لعميل محدد، إضافة إلى الدفع الالكتروني للفواتير المرفوعة والمستحقة على العملاء، وتحديث وإلغاء الفواتير بكل مرونة، وكذلك استرداد معلومات العملاء، أو البيانات الأخرى باستخدام التفاصيل المرجعية المعتمدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالله الدبيخي أن الاتفاقية ستسهم في إرساء علاقات عمل مثمرة مبنية على الثقة المتبادلة مع جميع العملاء والشركاء.
كانت هذه تفاصيل خبر «البحري» توقع اتفاقية مع «تبادل» لتقديم خدمة «Fasah Pay» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.