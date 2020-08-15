شكرا لقرائتكم خبر «البحري» توقع اتفاقية مع «تبادل» لتقديم خدمة «Fasah Pay» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقَعت شركة البحري مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا «تبادل»، اتفاقية تقديم خدمة Fasah Pay، أحد الحلول الالكترونية المتوفرة ضمن منصة «فسح»، التي تُمكن قطاع الأعمال في القطاع اللوجستي من إنشاء ورفع الفواتير المستحقة على عملائها وتسديدها عبر رقم «سداد»، بهدف تيسير عملية التحويل الرقمي لإجراءات الفواتير والمدفوعات، وتسهيل التجارة المالية بكفاءة وفعالية.

ونصت الاتفاقية على إتاحة لوحة تحكم خاصة للمستخدمين من شركة «البحري» للحصول على العديد من المزايا الالكترونية، وذلك عبر منصة «فسح»، ومنها الاطلاع على جميع المعاملات السابقة والقادمة، والقدرة على تحميل الفواتير التفصيلية كافة، أو المجمعة لعميل محدد، إضافة إلى الدفع الالكتروني للفواتير المرفوعة والمستحقة على العملاء، وتحديث وإلغاء الفواتير بكل مرونة، وكذلك استرداد معلومات العملاء، أو البيانات الأخرى باستخدام التفاصيل المرجعية المعتمدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالله الدبيخي أن الاتفاقية ستسهم في إرساء علاقات عمل مثمرة مبنية على الثقة المتبادلة مع جميع العملاء والشركاء.