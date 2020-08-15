صندوق الاستثمارات يستثمر 4.7 مليارات دولار في 3 صناديق ويرفع ملكيته في 4 شركات بالسوق الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمر صندوق الاستثمارات العامة 4.7 مليارات دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي، كما رفع ملكيته في 4 شركات أمريكية، في حين قلص حصصه في 5 شركات أخرى، وتخارج من 14 شركة، وذلك بحسب إفصاح قدمه الصندوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغت القيمة الإجمالية لحيازاته من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة حتى نهاية الربع الثاني من العام 10.1 مليارات دولار، وهو ما يزيد قليلا عن حصص مباشرة بقيمة 9.8 مليارات دولار في شركات قيادية أفصح عنها الصندوق في نهاية الربع الأول.

واشترى الصندوق حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق «إس بي دي آر لقطاع المرافق»، وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق «إس بي دي آر للقطاع العقاري»، وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق «إس بي دي آر للمعدات».

ورفع الصندوق ملكيته في شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج إلى 1.5 مليون سهم، لتصل قيمة استثماراته بالشركة إلى 220.6 مليون دولار. ورفع ملكيته في لايف نيشن إلى 12.6 مليون سهم، لتصل قيمة استثماراته بالشركة إلى 557 مليون دولار.

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وزاد حصته في شركة سانكور إنرجي إلى 51 مليون سهم، لتصل قيمة استثماراته بالشركة إلى 859.4 مليون دولار، ورفعها في شركة كارنيفال إلى 51 مليون سهم، لتصل قيمة استثماراته في الشركة إلى 834.6 مليون دولار.

في المقابل قلص الصندوق ملكيته في شركة سيسكو إلى 5.8 ملايين سهم، وفي شركة بيركشاير هاثاوي من الفئة بي إلى 218.8 ألف سهم، وفي شركة كانديان ناتشورال إلى 17.1 مليون سهم، وفي يونيون باسيفيك إلى 543.2 ألف سهم، وفي بوكينج إلى 21.5 ألف سهم. وباع كامل حصصه في كل من بوينج وبي. بي وستاربكس وفيس بوك وماريوت إنترناشونال وكوالكوم وبرودكوم وفايزر ووالت ديزني وآي. بي. إم وفي بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وتوتال ورويال دوتش شال.

وكان الصندوق استحوذ على حصص بلغ مجموعها 7 مليارات دولار بالربع الأول 2020، وأدت التقلبات التي تعرضت لها الأسواق في أعقاب جائحة كورونا إلى ظهور فرص غير متوقعة للاستثمار في مجموعة من الشركات والقطاعات الريادية التي استثمر فيها الصندوق عبر امتلاك حصص انتقائية.