غرامة تصل لمليون جنيه على المخالفين.. حماية المستهلك: رد 25% من قيمة مصروفات التوصيل بالمدارس لأولياء الأمور

كتب: ضياء السقا
أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن رد 25% من قيمة مصروفات التوصيل بالمدارس الخاصة لأولياء الأمور.
وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن الدراسة القانونية الخاصة بخدمة التوصيل في المدارس، سيعاد تقديمها ويستحق لأولياء الأمور مبالغ من العام المنقضى وسيجرى إضافتها للعام الدراسى الجديد، وهى ليست توصية بل قرار، والمدرسة التى لن تلتزم بالقرار سيتم توقيع عقوبات من 10 آلاف إلى مليون جنيه للشكوى الواحدة.
وأضاف، أن النسبة التى سترد لأولياء الأمور ستكون 25% من قيمة الأموال التى تم دفعها لتوصيل الطلاب، مشيرا إلى أنه إذا أكدت وزارة التربية والتعليم أن العملية التعليمية لم تتم من الأساس سيتم زيادة تلك النسبة، ولكن الوزارة أكدت أن العملية التعليمية تمت بشكل أو بأخر.
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