شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: رعاية "WE" للأهلى شراكة حقيقية تتجاوز الشكل التقليدى للرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات فى النادى الأهلى، في برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلي على الإنجاز الكبير الذي تحقق بافتتاح استاد "الأهلي – وي – السلام"، وقال القيعي إن رعاية شركة "وي" للنادي الأهلي، تجاوزت حدود الرعاية التقليدية المتمثلة في تقديم الدعم المالي وحسب، مسترشدًا بكلمة محمد أبو طالب النائب التجاري لشركة "وي" خلال حفل الافتتاح، والذي أكد فيها على أن الشركة تضع استراتيجيات واضحة لهذه الرعاية، وأن كل حلم يتحقق هناك حلم أخر يبدأ بعده، وأن هناك المزيد من المفاجآت التي تنتظر جماهير القلعة الحمراء.

ووصف القيعي رعاية "وي" للنادي الأهلي بالـ "نسب المتكافئ"، موضحًا أن هناك تشابه كبير بين الشركة والنادي من ناحية الثقافة والقاعدة الشعبية، وأشار كذلك إلى أن القيمة الكبيرة للنادي الأهلي وجماهيره تشجع الرعاة على مثل هذه الشراكات، وأن جمهور الأهلي يجب أن يدعم الشركة الراعية التي تتوقع منه الكثير، قائلًا إنه كما قالت "وي" معاك يا أهلي، يجب أن يقول الأهلي "معاك يا وي".