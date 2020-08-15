شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ المشروع تكلف 100 مليون جنيه.. 5 معلومات عن أحدث مجزر آلى فى توشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركات قطاع الأعمال العام للاستفادة من كافة الموارد المتاحة لها، بما يمكنها من تحقيق إيرادات وأرباح تتناسب مع أصول تلك الشركات، ومن بين الشركات التى تسير على هذا النهج شركة جنوب الوادى للتنمية، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى بدأت أعمال التشغيل التجريبى للمجزر الآلى فى منطقة توشكى. و"الخليج 365" يستعرض أبرز 5 معلومات عن المجزر الجديد. Advertisements 1- تم تنفيذه بقيمة 100 مليون جنيه . 2- يقوم بذبح الماشية آليا بطاقة 45 رأسا فى الساعة. 3- شركة "Marel" الهولندية هى التى وردت معدات المجزر. 4- سيتم استغلال مجزر توشكى فى ذبح الماشية الواردة من السودان. 5- يتضمن المشروع محجرا يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية وثلاجات وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان.

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