شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: طرحنا 4 فرص استثمارية مع الصندوق السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الاعمال العام طرح 4 فرص للصندوق السيادى للتعاون فيها منها مجال الأدوية والتطوير العقارى، منها المباني الإدارية في وسط القاهرة وفرص لتطوير مساحات كبيرة مملوكة للشركات القابضة، فى مناطق مهمة جدا فى الريف، بجانب مشروع المجزر الآلى فى توشكى، وكذلك مجال الفنادق خاصة مشروع إعادة بناء فندق كونتيننتال فى منطقة الاوبرا .

وأضاف الوزير خلال برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، أن التطوير فى 70 شركة، منها تطوير جذرى في شركات القطاع المهمة مثل شركة النصر للاستيراد والتصدير التي كانت مسؤلة عن التجارة الخارجية لفترات طويلة، وغيرها من الشركات .

وتابع أننا نسعى للوصول إلى عملاء الشركة بشكل حديث في ظل وجود شركات عالمية منافسة مثل على بابا وأمازون، موضحا إننا نسعى لإفادة المجتمع بشكل أساسي .

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