شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: نسعى لتصدير 10 أضعاف الصادرات الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن لدينا خطط زمنية لتطوير صناعة الغزل والنسيج تنتهى قبل سنتين من الآن، موضحا إننا نستورد أقطان وغزول من الخارج ونحاول تخفيض تكلفة القطن حيث أن المصانع تعتمد على القطن قصير التيلة في الصناعة وليس طويل التيلة .

وأضاف خلال برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل،: جربنا زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة جنوب الوادى، بحيث نقلل التكلفة بدلا من الاستيراد يتم الزراعة في مصر، خاصة أن المنافسة صعبة للغاية مع الصين وشرق آسيا، ومفروض نصدر 10 أضعاف ما نصدره اليوم .

أوضح الوزير أن الهدف المرجو نسعى لتحقيقه خلال سنتين بعد الانتهاء من تطوير الصناعة بشكل كامل والتي عانت على مدار أكثر من 30 سنة، لافتا أننا نزلنا من مليون فدان حتى 135 ألف فدان والعام الحالي سنزرع نحو 170 الف فدان من القطن المصرى الطويل تنتج 1.2 مليون قنطار .

أشار أن أغلب الملابس يتم تصنيعها من الأقطان قصيرة التيلة والتي نستوردها من الخارج، وهذا يزيد من أعباء تكاليف الصناعة وبالتالي لجأنا الى زراعة القطن قصير التيلة الذى ينتج نحو 14 قنطار للفدان ضعف إنتاجية القطن الطويل مما يقلل التكلفة وبالتالي يزيد من تنافسية منتجاتنا في مختلف دول العالم.