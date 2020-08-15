شكرا لقرائتكم خبر قضايا الأجور تستحوذ على 42% من الأحكام الصادرة في ذي القعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المحاكم والدوائر العمالية 3825 حكما، خلال ذي القعدة الماضي، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل أمس.

وأوضحت وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام. وأشارت إلى أن المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة تراوح بين 122 و243 حكما في اليوم، بمتوسط 174 حكما يوميا.

وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ1126 حكما، تليها الرياض بـ969 حكما، ثم الشرقية بـ953 حكما، ثم المدينة المنورة بـ335 حكما، ثم عسير بـ131 حكما.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

الأحكام العمالية خلال ذي القعدة

3825 حكما

قضايا أجور 42%

قضايا أخرى 58%

معدل عدد الأحكام اليومي 122 ـ 243 حكما

متوسط عدد الأحكام اليومي 174 حكما

الأحكام العمالية بحسب المناطق:

مكة المكرمة 1126

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الرياض 969

الشرقية 953

المدينة المنورة 335

عسير 131

القصيم 93

الجوف 66

نجران 45

الباحة 25

حائل 23

الحدود الشمالية 22

جازان 22

تبوك 15