قضايا الأجور تستحوذ على 42% من الأحكام الصادرة في ذي القعدة

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وأوضحت وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام. وأشارت إلى أن المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة تراوح بين 122 و243 حكما في اليوم، بمتوسط 174 حكما يوميا.
وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ1126 حكما، تليها الرياض بـ969 حكما، ثم الشرقية بـ953 حكما، ثم المدينة المنورة بـ335 حكما، ثم عسير بـ131 حكما.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
الأحكام العمالية خلال ذي القعدة
3825 حكما
قضايا أجور 42%
قضايا أخرى 58%
معدل عدد الأحكام اليومي 122 ـ 243 حكما
متوسط عدد الأحكام اليومي 174 حكما
الأحكام العمالية بحسب المناطق:
مكة المكرمة 1126
الرياض 969
الشرقية 953
المدينة المنورة 335
عسير 131
القصيم 93
الجوف 66
نجران 45
الباحة 25
حائل 23
الحدود الشمالية 22
جازان 22
تبوك 15
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