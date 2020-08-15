منزل عالي الأداء يولد كهرباء بقدر احتياجه ويخفض استهلاك الماء 40%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صمم «موطن الابتكار» وهو مبادرة «سابك» لتعزيز النمو، منزلا عالي الأداء يمكنه توليد القدر نفسه من الكهرباء التي يحتاجها لفترة 12 شهرا وهو ما يطلق عليه توازن «تام» لاستهلاك الطاقة، كما يخفض من استهلاك المياه بنسبة 40%.ومن الميزات الأخرى التي يتضمنها المبنى، وجود هيكل حراري معزول ومانع لتسرب الهواء من أجل الحد من احتياجات الطاقة الإجمالية، واستخدام مصفوفة من الألواح الشمسية على سطح المنزل بطاقة 28 كيلوواط، وأنظمة وتصاميم تؤدي إلى كفاءة عملية التبريد واستهلاك الطاقة، وتركيبات إضاءة ووسائل تحكم وأجهزة استشعار عالية الأداء وموفرة للطاقة.

ويستخدم المنزل الطاقة الشمسية في تسخين المياه، وتركيبات وأدوات صحية تعمل على خفض معدل تدفق المياه وترشيد استهلاكها، وتم تصميم مساحة الحديقة الخارجية بصورة تتناسب مع الطقس الجاف، مع استخدام أنظمة للري عالية الكفاءة وعدم وجود مساحات عشبية تقليدية، وأنظمة لمعالجة المياه الرمادية ومياه الأمطار، وإعادة استخدامها لري حديقة المبنى، ونظام إدارة المبنى، لتعزيز الأداء والكفاءة لمنتجات وأنظمة استهلاك الطاقة والمياه، وتحويل أكثر من 91.73% من مخلفات المباني، التي تذهب إلى مقالب القمامة، لمواد قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

كما يستخدم أيضا مواد وتقنيات بناء مسؤولة بيئيا، بما في ذلك الدهانات والتشطيبات التي تشتمل على نسبة ضئيلة أو معدومة من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، وتقنيات التحكم في التهوية، وترشيح الهواء، وأساليب التخفيف من الملوثات للحفاظ على نظافة الهواء في الأماكن المغلقة، فضلا عن مواد تشطيب خارجي وداخلي منخفضة الصيانة.

وحصل «نموذج المنزل عالي الأداء» على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد» من الفئة البلاتينية، التي يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. ويعد هذا النموذج أول منزل «مخصص لأسرة واحدة» في منطقة الشرق الأوسط يحصل على شهادة «ليد» من الفئة البلاتينية، وهذا أعلى تصنيف يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

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وتبلغ مساحة المنزل عالي الأداء 800 متر مربع، وتم تصميمه وإنشاؤه كجزء من مجمع يحوي ثلاثة مبان تبلغ مساحته 7,900 متر مربع، حيث يتضمن المجمع أيضا «مركزا للتعاون»، والذي حصل أخيرا على شهادة «ليد» من الفئة الذهبية فيما يتعلق بنظام تصنيف الأبنية الجديد.

ويجمع «موطن الابتكار» بين جوانب التسويق، والابتكار، والتقنية، ويشكل منصة لعرض الابتكارات العالمية، ويسهم في حث وتنشيط مجتمع الأعمال في المنطقة، من خلال تسهيل التعاون بين الشركات الصناعية الرائدة، وعرض المنتجات والحلول، التي يمكن أن تصنع محليا.

منزل عالي الأداء