منزل عالي الأداء يولد كهرباء بقدر احتياجه ويخفض استهلاك الماء 40%

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ويستخدم المنزل الطاقة الشمسية في تسخين المياه، وتركيبات وأدوات صحية تعمل على خفض معدل تدفق المياه وترشيد استهلاكها، وتم تصميم مساحة الحديقة الخارجية بصورة تتناسب مع الطقس الجاف، مع استخدام أنظمة للري عالية الكفاءة وعدم وجود مساحات عشبية تقليدية، وأنظمة لمعالجة المياه الرمادية ومياه الأمطار، وإعادة استخدامها لري حديقة المبنى، ونظام إدارة المبنى، لتعزيز الأداء والكفاءة لمنتجات وأنظمة استهلاك الطاقة والمياه، وتحويل أكثر من 91.73% من مخلفات المباني، التي تذهب إلى مقالب القمامة، لمواد قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
كما يستخدم أيضا مواد وتقنيات بناء مسؤولة بيئيا، بما في ذلك الدهانات والتشطيبات التي تشتمل على نسبة ضئيلة أو معدومة من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، وتقنيات التحكم في التهوية، وترشيح الهواء، وأساليب التخفيف من الملوثات للحفاظ على نظافة الهواء في الأماكن المغلقة، فضلا عن مواد تشطيب خارجي وداخلي منخفضة الصيانة.
وحصل «نموذج المنزل عالي الأداء» على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد» من الفئة البلاتينية، التي يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. ويعد هذا النموذج أول منزل «مخصص لأسرة واحدة» في منطقة الشرق الأوسط يحصل على شهادة «ليد» من الفئة البلاتينية، وهذا أعلى تصنيف يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.
وتبلغ مساحة المنزل عالي الأداء 800 متر مربع، وتم تصميمه وإنشاؤه كجزء من مجمع يحوي ثلاثة مبان تبلغ مساحته 7,900 متر مربع، حيث يتضمن المجمع أيضا «مركزا للتعاون»، والذي حصل أخيرا على شهادة «ليد» من الفئة الذهبية فيما يتعلق بنظام تصنيف الأبنية الجديد.
ويجمع «موطن الابتكار» بين جوانب التسويق، والابتكار، والتقنية، ويشكل منصة لعرض الابتكارات العالمية، ويسهم في حث وتنشيط مجتمع الأعمال في المنطقة، من خلال تسهيل التعاون بين الشركات الصناعية الرائدة، وعرض المنتجات والحلول، التي يمكن أن تصنع محليا.
منزل عالي الأداء
- افتتح في مايو 2016.
- المساحة 800 متر مربع.
- يحد من استهلاك المياه بنسبة 40%.
- يتيح تحويل 91.7% من المخلفات.
- يستخدم ألواح شمسية بطاقة 28 كيلو واط.
- يولد القدر نفسه من الكهرباء التي يستهلكها.
- هيكل حراري معزول ومانع لتسرب الهواء.
- وسائل تحكم وأجهزة استشعار موفرة للطاقة.
- تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
- أدوات صحية تعمل على خفض تدفق المياه.
- أنظمة للري عالية الكفاءة.
- مواد تشطيب خارجي وداخلي منخفضة الصيانة.
- مواده صديقة للبيئة بنسبة انبعاثات شبه معدومة.
- ينقي الهواء ويحافظ على معدل درجة الحرارة بشكل ذاتي.
- حاصل على شهادة الريادة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.
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