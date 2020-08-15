شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: لدينا خطط واضحة لتطوير 70 شركة منها 32 فى قطاع الغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها خطط للاكتفاء الذاتى بالرغم من وجود تأخير فى بعض المشروعات نتيجة وقف السفر بسبب جائحة كورونا، إلا أن الأمور عادت لنصابها حاليا ولا سيما أن العالم يتجه نحو الاكتفاء الذاتي ومنها مصر .

وأوضح الوزير خلال برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك 70 شركة لها خطط واضحة منهم 32 شركة في قطاع الغزل والنسيج والمحالج من بين 14 قطاعا، مشيرا إلى أن الإصلاحات تبدأ من زراعة الأقطان حتى بقية سلسلة الصناعة من الحلج ثم عمليات التصنيع .

وأشار أنه فيما يتعلق بالاقطان سيتم تعميم التجربة على محافظتى البحيرة والشرقية بعد الفيوم وبنى سويف حيث نأمل تعميمها العام المقبل ودخولها بورصة السلع بعد أن يتم تنقية الاقطان وتطوير المحالج مثل محلج الفيوم، بالإضافة إلى 3 محالج فى الشرقية والبحيرة والغربية ومحالج أخرى يمكنها حليج 90% من أقطان مصر، علاوة على رفع جودة الاقطان، تزامنا مع الانتهاء من تتطوير وتحديث المصانع بأحدث تكنولوجيا مما يرفع قيمته بشكل كبير .

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