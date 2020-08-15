شكرا لقرائتكم خبر عن مصطلح اقتصادى مبسط ..ما هى القيمة " CIF" فى عقود التجارة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى إطار سلسلة تبسيط المصطلحات الاقتصادية والمالية، بعض المعلومات والتعريفات حول مصطلح أو القيمة CIF وهو مصطلح شائع الاستخدام، عند الحديث عن عقود التجارية الدولية، والتبادل التجارى ودخول شحنات مصدرة من دولة إلى أخرى.

ويعني عقد البيع سيف (C.I.F) ثمن البضاعة شاملاً قيمة التأمين عليها وأجرة السفينة والشحن، وفي هذا العقد تنتقل ملكية البضاعة إلى المشترى منذ وقت الشحن، غير أن البائع هو الذي يلتزم بإبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة، ومن ثم هو الذي يختار السفينة التي يتم النقل عليها، والبائع لا يعمل في هاتين الحالتين بصفته وكيلاً عن المشتري، وإنما هو يقوم بذلك تنفيذاً لعقد البيع ذاته.

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ما فائدة هذا النوع من العقود، هو يفيد المشتري في تملكه للبضاعة من وقت الشحن بحيث يستطيع التصرف فيها بالبيع أو الرهن قبل وصولها، بالإضافة إلى إعفائه من عملية الشحن والتأمين، وهذا حدث كثيرا في صفقات ضخمة على منتجات مثل الحديد والصلب.

أما فائدة هذا العقد بالنسبة للبائع فتظهر في تمكينه من الحصول على الثمن فوراً منذ تاريخ الشحن، وذلك بسحب مستند على المشتري وخصمها لدى أحد البنوك، وهي كمبيالة مستندية، حيث يرفق بها البائع سند الشحن ووثيقة التأمين، وهما سندان قابلان للتداول كما يرفق بها مستندات أخرى كالفاتورة وغيرها من المستندات المتعلقة بالبضاعة، ومن ثم يكون وفاء البنك بقيمة الكمبيالة مضموناً برهن المستندات الممثلة للبضاعة، وهو لا يسلمها للمشترى، إلا إذا قبل الكمبيالة أو دفع قيمتها في حال استحقاقها، لذا فلا يتردد البنك عادة في الوفاء بقيمة الكمبيالة.