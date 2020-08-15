شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تخصيص12,7 مليار جنيه لتحويل مصر للنظام الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اليوم السبت 15-8-2020 ، العديد من التصريحات الهامة المتعلقة بالتحول الرقمى وحجم ما سيتم انفاقه لتحويل مصر للنظام الرقمى تعرف على التفاصيل

المالية: تخصيص12,7 مليار جنيه من الموازنة لتحويل مصر للنظام الرقمى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذى يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، موضحًا أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمى حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.

"المركزى للاحصاء" : 45 ألف عقد زواج فى مارس الماضى بتراجع 19 ألف عقد

شهدت الشهور الماضية تراجعا ملحوظا في عدد عقود الزواج التي تمت وخاصة بالتزامن مع الضوابط التي صاحبت تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي ، وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج تراجع في شهر مارس الماضي بشكل كبير حيث بلغ عددها نحو 45 ألف عقد زواج، مقابل 64.4 ألف عقد زواج في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 19.6 ألف عقد زواج في شهر واحد فقط.

وأدت الإجراءات الاحترازية إلى إغلاق كافة قاعات المناسبات التي تستقبل عقود الزواج والعزاء منذ مارس الماضي وحتى الآن، وذلك من أجل تجنب كافة مظاهر التجمع بين المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه.

التصديرى للصناعات الكيمياوية: 5 مليارات دولار صادرات متوقعة بنهاية 2020

توقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الكيماوية إلى نحو 5 مليارات دولار بنهاية عام 2020 الجارى ، وذلك بوجود عوامل تساعد على رفع قيمة الصادرات وأهمها استقرار أوضاع الانتاج والتجارة الخارجية فى مصر ، وحرص الحكومة على توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الطارئة ، وكذلك انتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الاعباء من خلال صندوق تنمية الصادرات ودراسة الحكومة الإعلان للمصانع عن أسعار جديدة عادلة للطاقة .

وكان تقرير للمجلس أشار فيه إلى أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات وزارة الصناعة والتجارة التابع للهيئه العامه للرقابة على الصادرات والواردات بلغت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 ما قيمته حوالى 2432 مليون دولار.

بدء التشغيل التجريبي للمجزر الآلي في شركة جنوب الوادي للتنمية.. صور

بدأت أعمال التشغيل التجريبي للمجزر الآلي في منطقة توشكى التابعة لشركة جنوب الوادي للتنمية، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

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ويعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأسا في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

كان وفد من شركة "Marel" الهولندية - الموردة لمعدات المجزر - قد وصل إلى مصر قبل أيام من إجراء التشغيل التجريبى للمجزر.

وسيتم استغلال مجزر توشكى فى ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

الصناعات الغذائية: 250 ألف طن جنبه بيضاء ورومى تُنتج فى معامل بير سلم

فجر أحمد صقر عضو غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات مفاجأة من العيار الثقيل بقوله، أن السوق المصرى يُنتج به أكثر من 250 ألف طن جنبه ما بين الجبنة البيضاء والرومى فى معامل ومصانع غير رسمية أو ما يطلق عليه صناعات "بير سلم".

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الكميات يتم ضخها فى السوق دون وجود رقابة عليها، مشيرا إلى أن قطاع صناعات الجبن والألبان ومنتجات مماثلة يجرى فى ورش ومصانع صغيرة دون أدنى وسائل السلامة والأمان، فعدد لا حصر له يقوم بصناعة الجبن بشكل يومى وبكميات كبيرة.

وقال "صقر"، أن 60 % من الصناعات الغذائية فى مصر غير رسمية، والمصانع تقدمت إلى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين وأجهزة الرقابة الصناعية، لإغلاق هذه الورش أو حتى عمل رقابة عليها، لكن لا يوجد سيطرة على هذا الأمر حتى الآن.