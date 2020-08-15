شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الغذائية: 250 ألف طن جبنه بيضاء ورومى تُنتج فى معامل بير سلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر أحمد صقر عضو غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات مفاجأة من العيار الثقيل بقوله، أن السوق المصرى يُنتج به أكثر من 250 ألف طن جنبه ما بين الجبنة البيضاء والرومى فى معامل ومصانع غير رسمية أو ما يطلق عليه صناعات "بير سلم".

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الكميات يتم ضخها فى السوق دون وجود رقابة عليها، مشيرا إلى أن قطاع صناعات الجبن والألبان ومنتجات مماثلة يجرى فى ورش ومصانع صغيرة دون أدنى وسائل السلامة والأمان، فعدد لا حصر له يقوم بصناعة الجبن بشكل يومى وبكميات كبيرة.

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وقال "صقر"، أن 60 % من الصناعات الغذائية فى مصر غير رسمية، والمصانع تقدمت إلى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين وأجهزة الرقابة الصناعية، لإغلاق هذه الورش أو حتى عمل رقابة عليها، لكن لا يوجد سيطرة على هذا الأمر حتى الآن.

وأشار عضو الصناعات الغذائية، إلى أن المواطن يشترى الجبن كمثال من السوبر ماركت ولا يعرف مصدرها، فيتم تقديمها له دون وجود اسم تجارى عليها، وإذا حدث أى مكروه لا يمكن تتبع مصدر هذه الصناعة، لأن أغلبها تمت بشكل غير رسمي.

وأوضح، أن المصانع الكبيرة والمعروفة تلتزم بالمواصفات القياسية الموضوعة من الدولة، إضافة إلى الالتزام بسداد مستحقات الدولة المالية بصورة منتظمة، بعكس الصناعات غير الرسمية لا تخضع لأى رقابة وليس عليها أى التزامات، الأمر الذى يستدعى تدخل عاجل، والبحث عن حلول لهذه المشكلة.