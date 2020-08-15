وكالة: إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام ينخفض 4.6% فى يونيو على أساس سنوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قوله إن إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام تراجع في يونيو بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي. وأضافت الوكالة أن السلطنة أنتجت 147.76 مليون برميل من النفط في يونيو. Advertisements وأشار التقرير إلى أن البلاد سجلت متوسط إنتاج يومي من النفط بلغ 964200 برميل بنهاية يونيو انخفاضا من متوسط بلغ 970600 يوميا في يونيو من العام الماضي. والسلطنة مشاركة في اتفاق لخفض إنتاج النفط ضمن مجموعة أوبك+.

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