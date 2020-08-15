شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 15-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 234.65 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 234.65 ريال بما يعادل 62.57 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 215.09 ريال بما يعادل 57.35 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 205.32 ريال بما يعادل 54.75 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 175.99 ريال بما يعادل 46.93 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 136.88 ريال بما يعادل 36.50 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.32 ريال بما يعادل 31.28 $

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سعر أوقية الذهب

بنحو 7,297 ريال بما يعادل 1,946 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,643 ريال بما يعادل 437.97 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 234,646 ريال بما يعادل 62,566 $

تراجعت أسعار الذهب إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1959.50 دولار.