شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبح الوقت مناسبا لشراء الذهب فى مصر؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخيارات الاستثمارية لدى المستهلكين تشير إلى توجيه جزء من فوائضهم إلى شراء الذهب، وهذا يدفعنا لطرح سؤال، هل هذا الوقت مناسبا لشراء الذهب أم الأفضل الانتظار لحين هبوط الأسعار؟.

وناقش الزميل إسلام سعيد في برنامج أسواق الذى يُذاع على تليفزيون الخليج 365، هذه القضية، وقال إن هناك عددا من النقاط التي يجب مراعاتها عند شراء الذهب خاصة في الظروف الحالية، أبرزها هو مدة بقاء الذهب في حوذتك ، وكذلك المبلغ التي ستقوم بالشراء به، إضافة إلى السعر الحالي للذهب بالسوق وأخيرا توجهات السوق وتوقعات الأسعار.

كما ناقشت الحلقة، محور بعنوان ماذا حدث لسعر الذهب في مصر منذ مطلع 2020؟، هنا الأسعار ارتفعت من 680 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة إلي 860 جنيها للجرام الآن، ليكسب حائزو الذهب في مصر 180 جنيها فى الجرام الواحد، بنسبة ارتفاع 26.4% منذ مطلع العام الجارى، فهل ذلك حافزا للشراء، وهنا الإجابة بالتأكيد لأ، وذلك لأن الذهب في مستويات مرتفعة جدا والشراء الآن ينطوى على مخاطر.

Advertisements

وكان الذهب تراجع مساء الجمعة 14 أغسطس، متجها لاسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وفقد المعدن النفيس 4.5 % خلال الأسبوع الثانى من أغسطس 2020 بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولار في السابع من أغسطس وتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية.

كما لم يلق الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا دعما من بيانات اقتصادية ضعيفة من كل حدب وصوب، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.