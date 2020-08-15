شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. ندوة إليكترونية عن صناعة الأثاث اليدوى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات الثلاثاء المقبل ندوة تحت عنوان "صناعة الأثاث اليدوي ذو الطابع المحلي والأثاث المعد للتصدير(تصميم، تنفيذ، تغليف) وذلك عبر خاصية الفيديو كونفراس يحاضر بالندوة محمد بدرعضو الغرفة، والدكتورة جيهان الدجوي الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، ويدير الندوة سامح نصير مدير الغرفة، وتعقد الغرفة تلك الندوة أستكمالا لخطة التدريب اإللكتروني لطلبة للكلية لعام 2020

ونظمت الغرفة الثلاثاء الماضي ندوة عبر الفيديو كونفرانس لطلبة فنون تطبيقية 6 أكتوبر حول تقنيات تنفيذ الأثاث الهيكلي و أثاث المسطحات وكيفية تصنيعها وتصميمها وحاضر فيها عمرو عرنسة عضو الغرفة، ود. جيهان الدجوي استاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، وأدارها سامح نصير مدير الغرفة.

وناقشت الندوة شرح للجوانب الفنية في تصميم وصناعة الأثاث الهيكلي وأثاث المسطحات وشرحها للطلبة بشكل عملي، حتي يستطيع الطلبة ربط ما تعلموه بالكلية نظريا مع ندوات الغرفة عمليا

من جانب أخر استعرضت انشطتها خلال الفترة الماضية التي شملت العمل علي محورين ، الأول مع الجامعات طبقا للاتفاقيات التعاون الموقعة مع كل من جامعات 6 أكتوبر وحلون وبني سويف والجامعة الألمانية والتي ارتكزت في الفترة السابقة علي اتجاهين أساسيين هما، تدريب الطلبة بالمصانع أعضاء الغرفة حيث تم تدريب 245 طالب من جامعتي 6 أكتوبر وحلوان العام الماضي في 18 شركة عضو بالغرفة، وحال كوفيد 19 هذا العام من استمرار التدريبات.

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وتنظيم ورش العمل بالتنسيق مع الجامعة بتحديد الموضوعات الهامة العملية المطلوب شرحها للطلبة من خلال بعض الخبراء من الصناعة، و تقوم الغرفة بالتنسيق معهم وذلك للمساهمة في تأهيل الطلبة وتعريفهم علي كل ماهو جديد والجوانب التطبيقية المطلوبة ، وتم في هذا الاطار تنفيذ

فيما ارتكز المحور الثاني، بحسب بيان غرفة الأثاث، عقد عدد من الندوات تهم أعضاء الغرفة شملت، ندوة مع مركز تحديث الصناعة حول التوجه العالمي وآليات التحول نحو الحلول الرقمية والتسويق الإلكتروني بالأسواق الداخلية والخارجية، وندوة مع بنك التنمية الصناعية حول التمويل من اجل التنمية استراتيجية بنك التنمية