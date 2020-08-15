شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أسعار للنفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط عند التسوية أمس44.80 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار16 سنتا، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية 42.01 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 23 سنتا.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن انخفاض أسعار النفط أمس الجمعة جاء نتيجة المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب النفط الخام مع تجدد إجراء العزل الجزئي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي، توقعاتها للطلب على النفط في العام الحالي وحذرت من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

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كما قللت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها للطلب على النفط الخام في العام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة شهور قائلة "سيظل الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف".

أضافت "في أبريل، انخفض عدد كيلومترات السفر الجوي بنحو 80 بالمئة على أساس سنوي وفي يوليو كان التراجع بنسبة 67 بالمئة...معاناة قطاعي الطيران والنقل البري، وهما مكونان أساسيان في استهلاك النفط، لا تزال مستمرة".

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.