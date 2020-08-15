شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه دمياط تنظم حملة توعوية لطلاب المدارس حول ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة المهندس محمد بدوي، مبادرة توعوية فنية موجهة للطلاب من أبناء محافظة دمياط تحت عنوان "مبادرة تدوير وترشيد المياه النقية" تهدف توعية الطلاب بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.

وأشار، أن الحملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة الأستاذ عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وتحت رعاية الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.

وأوضح، أن المبادرة شملت أربع مجالات فنية هي الرسم والشعر والمقال والبحث العلمي، وتدور الموضوعات التى يتناولها الطلاب حول: "قضايا المياه - دورة حياة المياه - قطرة مياه بداية حياة] وتعد من أهم الموضوعات التي تطرحها إدارة التوعية بالشركة.

ومن جانبه، صرح الأستاذ عادل عثمان أن المسابقة تبدأ من يوم السبت الموافق 2020/08/15 ولمدة أسبوعين يتم خلالها استلام الأعمال المشاركة وفقا للشروط الموضوعة وذلك من خلال إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم بدمياط.

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