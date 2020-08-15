شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم السبت 15-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 15-8-2020 استقرارا في سوق العبور للجملة، حيث سجلت البطاطس 2-3 جنيها، وسجلت الكوسة 2-5 جنيهات، أسعار الخيار البلدى بين 3-5 جنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 3-5.5 جنيهات للكيلو.

واستقريت أسعار الطماطم بين 1.75 - 3.75 جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 15-27 جنيها، مضيفا أن أسعار الفاصوليا سجلت 12-15، كما استقرت أسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 75-1.5 جنيها للكيلو كما سجل البصل 2.75-4 جنيهات للكيلو.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن ، حيث تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أغسطس الحالي.

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وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 3 ملايين و781 ألفا و207 أطنان من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و388 ألفا 910 أطنان، بالإضافة إلي تصدير 673 ألفا و697 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و946 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألفا و136 طنا، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 31 ألفا و524 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألفا و761 طنا.