شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 19 جنيها للكيلو من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 15-8-2020 استقرارا وفقا لشعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، حيث سعر الدواجن البيضاء 19 جنيها للكيلو .

وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تراجع الطلب على الدواجن يأتي بعد عيد الأضحى المبارك وهو ما انعكس على الأسعار في السوق المحلى حيث سجلت الدواجن البيضاء 19 جنيها في المزرعة بينما سعر المستهلك يتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه فيما يخص الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك مضيفا أن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.

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وكان الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، قال إن هناك متابعة دورية وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة كافة المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة دوريا، كذلك فإن لجان الفحص الفنى لطلبات استيراد تعمل على كافة احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج وجدود التسمين وأمهات البياض لم تتوقف لحظه عن أداء وظيفتها لتلبية احتياجات المستوردين والصناع خلال ازمة جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، مؤكدا أن وارداتنا لم تقل كمياتها ولم تزيد أسعارها، ولدينا بدائل عديده ولا نعتمد على مصدر واحد.

وأضاف رئيس الثروة الحيوانية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وزارة الزراعة تقوم بتهيئة وتوفير المناخات المناسبة لتنمية وتطوير الإنتاج الحيوانى والداجنى، من حيث: تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومفرداتها، بالاشتراك مع الشرطة المختصة، على مدار الساعة، وطوال أيام الإسبوع، للتأكد من صناعة أعلاف طبقاً لتسجيلات معتمده وفى مصانع مرخصة من قبل الوزارة، توفير الدعم الفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة وتعديل عنابرهم من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، والذي بمعظم الإنتاج الداجنى لوحدة المساحة، كنتيجة مباشرة لزيادة عدد الدورات المرباه في العام، وكذلك زيادة عدد الطيور المرباه في وحدة المساحة، مع تقليص نسب النفوق إلى الحد الأدنى، وتحسين نسب التحويل الغذائى ومعدلات الأداء بوجه عام إلى الحد الأقصى.