شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد تونس يسجل انكماشا 21.6% فى الربع الثانى من العام على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم السبت، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.
ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة.
وكان قد قال وزير الاستثمار والتعاون الدولى فى تونس، إن أعداد العاطلين عن العمل فى تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف الوزير سليم العزابى، أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة، لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى ستة أو سبعة بالمئة خلال قانون المالية التكميلى الذى ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.
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