أول انخفاض أسبوعي للذهب منذ مطلع يونيو

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تراجعت أسعار الذهب أمس، إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا، بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1950.94 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، وتراجع المعدن النفيس 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1959.50 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى “إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس”، “يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، ما يسبب قليلا من البيع في الوقت الحالي”.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، بعد أن أغرقت الخزانة الأمريكية السوق بالمعروض، ما دفع الدولار إلى الصعود ليوقف انزلاقا في الآونة الأخيرة ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وتجاهل الذهب أيضا إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق وأثرت سلبا في الأسهم.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 في المائة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 3.8 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 952.01 دولار وهبط البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2152.50 دولار.