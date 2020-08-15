شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الكيمياوية: 5مليارات دولار صادرات متوقعة بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الكيماوية إلى نحو 5 مليارات دولار بنهاية عام 2020 الجارى ، وذلك بوجود عوامل تساعد على رفع قيمة الصادرات وأهمها استقرار أوضاع الانتاج والتجارة الخارجية فى مصر ، وحرص الحكومة على توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الطارئة ، وكذلك انتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الاعباء من خلال صندوق تنمية الصادرات ودراسة الحكومة الإعلان للمصانع عن أسعار جديدة عادلة للطاقة .

وكان تقرير للمجلس أشار فيه إلى أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات وزارة الصناعة والتجارة التابع للهيئه العامه للرقابة على الصادرات والواردات بلغت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 ما قيمته حوالى 2432 مليون دولار.

وأوضح، أنه كان قد سبق للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن اخطرت المجلس فى يوليو2019 أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019 بلغت ما قيمته 2419 مليون دولار، إلا أنها عادت واخطرت المجلس فى يوليه 2020 أن إجمالى صادرات القطاع خلال نفس الفترة المشار اليها بلغت ما قيمته 2901 مليون دولار بزيادة قيمتها 482 مليون دولارعن ما سبق أن أعلنت عنه .

وأضاف أن تعديل البيانات يحدث دائما بعد تجميع ومراجعة الإحصاءات والارقام كاملة من جميع المنافذ الجمركية .

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وقال إنه إذا كانت الهيئة أخطرت المجلس أن إجمالى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير/يونيو 2020 بلغ ما قيمته 2432 مليون دولار فإنه بعد إعادة التجميع و الحصر الكامل للاحصاءات والبيانات لن تقل قيمة الصادرات عن 2700 مليون دولار ، أى ان الانخفاض لن تزيد نسبته عن -7%.

وسجلت صادرات شهريونيو نحو 382 مليون دولار بنسبة تراجع تبلغ 16% عن نفس الشهر لعام 2019 ، وجاءت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط في المرتبه الأولي من حيث قيمه الصادرات مسجله صادرات تقدر بنحو 809 ملايين دولار، وفي المرتبة التالية جاءت صادرات الاسمدة بقيمه 725.4 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة جاءت المنتجات الورقية والكرتون بقيمة بلغت 242.5 مليون دولار تليها الكيماويات غير العضوية بقيمة 141 مليون دولار وفى المرتبة الخامسة جاءت صادرات المنظفات بقيمة بلغت 118.84 مليون دولار ويليها صادرات الكيماويات العضوية بقيمة بلغت 99.14 مليون دولار.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة صادرات بلغت 358.7 مليون دولار وبانخفاض نسبته 24%عن الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وفي المرتبة الثانية جاءت الصادرات الي إيطاليا بقيمه 158.43 مليون دولار بانخفاض نسبته 9% عن الفترة نفسها من العام السابق عليه، وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بقيمة 147.41 مليون دولار بزيادة نسبتها 46%عن الفترة نفسها من العام السابق عليه، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصادرات المصرية الي الهند بقيمة 120.7 مليون دولار بانخفاض نسبته 27%، وفي المرتبة الخامسة جاءت الصادرات المصريه الي الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 119.77 مليون دولار بانخفاض نسبته 21%.