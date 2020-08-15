شكرا لقرائتكم خبر عن المصارف العربية تنسق مع جامعة الدول لإطلاق حساب مصرفى لإغاثة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن جامعة الدول العربية تنسق مع الاتحاد فى إطلاق حساب مصرفى تحت مسمى "الحساب العربي للإغاثة والدعم الخاص بلبنان".

وأشار فتوح، إلى أن المصارف والمؤسسات المالية العربية الاعضاء في الاتحاد، ستقوم بتمويل هذا الحساب دعماً لصمود الشعب اللبناني، والمساهمة في إعادة بناء و اعمار ما هدمه الانفجار الكارثي التي تعرضت له بيروت.

وأضاف:"تأتي مبادرة الجامعة استمراراً للجهود الحثيثة التي بدأها الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور احمد ابوالغيط لدعم لبنان والوقوف على حجم الدمار الذي حدث، والتأكيد على تفعيل دور ريادي للجامعة لإعادة إعمار لبنان، مرة اخرى تؤكد الجامعةً حرصها كجامعة عربية على ان نقوم بكل ما تمليه عليها قناعاتها وايمانها في دعم لبنان ومساندته،والتضامن معه ، وقد شكلت زيارة الامين العام للجامعة الى بيروت على رأس وفد ، مباشرة بعيد انفجار بيروت دلالة واضحة لمساعدة لبنان و شعبه، و نحن في اتحاد المصارف العربية نؤكد على حرصنا الكامل والتزامنا التام لانجاح هذا المشروع الانساني" .

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واشار فتوح الى انه انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لدى المصارف العربية، و ايماناً منها بالدور الانمائي و الاجتماعي تجاه لبنان وعاصمته بيروت و قطاعه المصرفي ستقوم هذه المصارف بتمويل هذا الحساب، أضف الى ذلك فان التمويل ممكن ان يتم عبر المؤسسات الدولية والصناديق العربية كقطاع خاص، ومن القطاع العام التمويل من خلال اتفاق مع وزراء المال العرب."

واوضح: " ان أموال هذا الحساب ستكون بتصرف المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني و الافراد الذين تضرروا من الانفجار بعد حصر الاضرار و بناء على لوائح يتم الحصول عليها من الجهات المعنية اللبنانية ، والهيئة العليا للاغاثة ، والغرف التجارية اللبنانية، وجمعيات انمائية لبنانية موثوق بها.